O głosy mieszkańców Wilanowa powalczy w tych wyborach ponad dwa razy więcej komitetów niż przed czterema laty. Do rady dzielnicy startują dobrze znane, duże partie - Platforma Obywatelska w koalicji z Nowoczesną oraz Prawo i Sprawiedliwość, a oprócz tego aż pięć komitetów lokalnych. Większość to wyborcze debiuty.

W wyborach do rady dzielnicy Wilanów podzielony jest na cztery okręgi. Pierwszy obejmuje Wilanów Wysoki, Niski i Królewski. Drugi - Zawady, Kępę, Powsin, Powsinek i część Miasteczka Wilanów (na południe od ulicy Branickiego).

Okręg trzeci to niewielki obszar w północno-zachodnim skrawku dzielnicy (zachodnia część Miasteczka Wilanów) - otoczony zachodnią i północną granicą Wilanowa, aleją Rzeczpospolitej, Klimczaka, Sarmacką i Branickiego. Natomiast ostatni - czwarty okręg to centralna część Miasteczka Wilanów.

>> Zobacz wyborczą mapę w pełnej rozdzielczości <<

Na przestrzeni czterech lat mapa wyborcza Wilanowa znacznie się urozmaiciła. W poprzednich wyborach samorządowych o głosy mieszkańców do rady dzielnicy walczyły tylko trzy komitety (Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz lokalne Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów), a teraz jest ich aż siedem.

Wyborczy weterani

Wśród nich są komitety dobrze znane z poprzednich lat i wyborcze debiuty. Do tych pierwszych zaliczyć można, które wystawiło listy we wszystkich okręgach. Znajdziemy na nich między innymi obecne radne dzielnicy: Annę Drewniak i Joannę Szubińską-Piszczek.

Obok Prawa i Sprawiedliwości, wśród znanych komitetów jest też Platforma Obywatelska - w tym roku w nieco zmodyfikowanej formie - jako Koalicja Obywatelska, wspólnie z Nowoczesną. Na "jedynkach" w poszczególnych okręgach znajdziemy gównie obecnych dzielnicowych radnych PO (Rafała Krzyżanowskiego, Huberta Królaka, Przemysława Królickiego). Wyjątkiem jest okręg ostatni - Miasteczko Wilanów - gdzie listę otwiera Paweł Czarnecki z Nowoczesnej.

Trzeci i zarazem ostatni komitet, który mieszkańcy znają z poprzednich wyborów to Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów. Organizacja działa od 11 lat, początkowo tylko - jak wskazuje nazwa - w Miasteczku Wilanów, a teraz także w innych częściach dzielnicy.

W poprzednich wyborach samorządowych SMMW osiągnęło niemały sukces i wprowadziło do 21-osobowej rady aż siedmiu swoich przedstawicieli. Poza nimi nie było jednak żadnego innego niepartyjnego komitetu. Teraz jest inaczej, a swoich sił - oprócz SMMW - próbują trzy (a w okręgu drugim nawet cztery) inne lokalne siły.

Polityczne debiuty

Po pierwsze - Pozytywny Wilanów. To nowa organizacja, powstała dopiero w tym roku. "Wokół nas zgromadziło się już ponad 100 osób, różnych osobowości, doświadczeń życiowych, wykształcenia, zainteresowań, wszystkich nas łączy na pewno jedno - pozytywne nastawienie - szczególnie do otoczenia w którym mieszkamy" - czytamy na stronie stowarzyszenia.

Organizacja wystawiła listy we wszystkich okręgach. Wśród głównych propozycji wyborczych ma między innymi rozwój bazy szkół, uporządkowanie ruchu i parkowania na ulicach dzielnicy, rozwój zieleni i stref publicznych.

Swój wyborczy debiut w wyborach do rady dzielnicy mają też. W programie dla Wilanowa (dostępnym w internecie) w pierwszej kolejności stawiają na "dzieci i młodzież", czyli na organizację miejsc opieki dla dzieci w mini-żłobkach i mini-przedszkolach czy przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom. Na drugiej pozycji programowej Bezpartyjni mówią o seniorach - ich aktywizacji, stworzeniu klubów dla seniorów i miejsc międzypokoleniowych. Na trzecim zaś wymieniają komunikację, w tym zwiększenie kursowania linii autobusowych.

Bezpartyjni to organizacja, która wystawia listy i do rady miasta, i do sejmików. Ich kandydatem na prezydenta Warszawy jest Sławomir Antonik - obecny burmistrz Targówka.

Dwa ostatnie komitety, które powalczą o głosy warszawiaków w dzielnicach to Kukiz’15 (we wszystkich okręgach) i komitet Park Lake Wilanów, który wystawił kandydatów wyłącznie w okręgu numer dwa.

14 list do Rady Warszawy

Na wyższym szczeblu - do Rady Warszawy - Wilanów stanowi wspólny okręg z Ursynowem. Konkurencja jest jeszcze wyższa niż na poziomie dzielnicy, a komitetów do wyboru - aż 14.

"Jedynkami" poszczególnych komitetów są: Piotr Janowski (Bezpartyjni) - mieszkaniec Ursynowa i prezes Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "Jary"; Sylwester Szafarz (Światowy Kongres Polaków) - dyplomata, publicysta, analityk problematyki chińskiej; Aleksandra Gajewska (Koalicja Obywatelska) - obecna radna Warszawy i czołowa postać w sztabie kandydata na prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego; Lidia Sankowska-Grabczuk (Kukiz’15) - związana z Prawicą RP, obecna rzeczniczka kampanii Kukiz’15 w Warszawie.

Dalej - na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego liderką jest prawniczka Małgorzata Tyszka-Hebda; listę Prawa i Sprawiedliwości otwiera Michał Szpądrowski - dotychczasowy radny Ursynowa, wyrzucony niedawno ze sztabu Patryka Jakiego za kontrowersyjne wpisy w mediach społecznościowych sprzed lat.

"Jedynką" list SLD Lewica jest dziennikarzz Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza startuje, z komitetu Wygra Warszawa Jana Śpiewaka - związana z Zielonymi, a z Wolnych i Solidarnych (czyli partii założonej przez Kornela Morawieckiego) -

Kolejny - nowy i niepojawiający się w poprzednich wyborach komitet to Odkorkujemy Warszawę. RIGCz. Tanajno. Hawajska +. To inicjatywa przedsiębiorcy i happenera Pawła Tanajny (startuje na prezydenta Warszawy). Jego "jedynką" w Wilanowie i Ursynowie jest Maciej Jednoralski.

Listę Wolności w samorządzie (czyli inicjatywy Janusza Korwina-Mikkego) otwiera Czesław Przystawa. Aktywistów z Miasto Jest Nasze i Koalicji Ruchów Miejskich reprezentuje Karol Przewłocki, a listę komitetu Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa - Lech Jaworski, obecny radny miasta i były członek Platformy Obywatelskiej.

Łącznie z całego okręgu ursynowsko-wilanowskiego do Rady Warszawy wejdzie sześciu przedstawicieli (choć mieszkańcy będą stawiać krzyżyk tylko przy jednym nazwisku). Urzędnicy dzielnicowi przypominają mieszkańcom, by przed wyborami zapoznali się z obwodami głosowania i siedzibami lokali wyborczych. Część z nich bowiem uległa zmianie od poprzednich wyborów.

Zgodnie z zarządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego wybory samorządowe odbędą się 21 października. Oznacza to, że druga tura w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21.

>> CZYTAJ WIĘCEJ O WYBORACH W WARSZAWIE <<

