Zamknięta dla samochodów, otwarta dla mieszkańców i turystów, tętniąca kinem, teatrem, literaturą, sztuką i muzyką. Fragment ulicy Ząbkowskiej na wakacyjne miesiące znów stanie się deptakiem. W tym roku działania skupiają się na tematach ekologicznych: recyklingu i zero waste.

Festiwal już po raz piąty zagości na Ząbkowskiej (między Brzeską a Targową). Jego pomysł zrodził się w trakcie prac nad programem rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy. Jego celem jest przede wszystkim poprawa infrastruktury i remont starych kamienic, ale także zapobieganie wykluczeniu i rozwój aktywności lokalnej.

"Będziemy mówić jak produkować mniej odpadów"

- Już za parę dni ponownie zamykamy ulicę Ząbkowską, ale w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory. Postanowiliśmy wykorzystać fakt, że mieszkańcy są coraz bardziej zainteresowani dbałością o środowisko, wykorzystaniem surowców i ich oszczędzaniem. Na Ząbkowskiej wychodzimy krok dalej, czyli nie tylko będziemy mówić, jak wykorzystać powtórnie produkty, ale także jak produkować mniej odpadów. Stąd w tym roku pojawi się wiele tematów dotyczących niewyrzucania, niemarnowania jedzenia, kupowania w sposób odpowiedzialny - mówił wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Jak dodała koordynatorka programu Otwarta Ząbkowska Anna Madejska, uczestnicy festiwalu będą mogli poznać przykłady ponownego wykorzystania przedmiotów w ramach recyklingu i upcyklingu. - Odbędą się warsztaty zabawek dla dzieci, warsztaty zero waste z tworzenia woreczków ekologicznych na zakupy, będziemy mogli dowiedzieć się jak ograniczyć produkowanie odpadów i jak je segregować - zapowiadała.

W pustostanie przy ulicy Ząbkowskiej 11 powstanie tymczasowa galeria sztuki, w której artyści prezentować będą swoje dzieła przez dwa miesiące. "Działanie galerii rozpocznie się wystawą oraz warsztatami artystycznymi w duchu zero waste. Zobaczyć będzie można na przykład wystawę fotograficzną Agnieszki Rodowicz o jedzeniu wyrzucanym przez okna, leżącym na chodnikach, trawnikach, wynoszonym na skwery" – podaje urząd miasta.

Rowery, antykwariaty, wyprzedaże garażowe

Przy okazji festiwalu odbędą się indywidualne lekcje poruszania się rowerem po mieście i zagadnienia związane z recyklingiem rowerowym. Poza tym we wszystkie wakacyjne weekendy na zamkniętym fragmencie ulicy będzie działał Miejski Serwis Rowerowy, gdzie będzie można dokonać bezpłatnego przeglądu i regulacji jednośladów oraz drobnych napraw.

Na ulicy Ząbkowskiej tradycyjnie pojawią się antykwariaty oraz odbędą się Targi Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Uczestnicy festiwalu będą mogli obejrzeć lub kupić malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię czy ceramikę. Z kolei wystawcy korzystający z ekologicznych surowców i rozwiązań zaprezentują swój asortyment w ramach Strefy Kreatywnych – targów rękodzieła i upcyklingu. Poza tym odbędą się wyprzedaże garażowe i akcja wymiany rzeczy.

- W tym roku staramy się wykorzystać wszystko to, co używane było wcześniej. Staramy się nie tworzyć nowych elementów aranżacji i wyposażenia, tylko użyć ponownie tego, co powstało w latach poprzednich – opowiadała Marlena Happach, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Ulica deptakiem, autobusy na objazdy

Festiwal jak zwykle związany będzie ze zmianami w ruchu. Fragment ulicy pomiędzy ulicą Targową a Brzeską stanie się deptakiem w nocy z 28 na 29 czerwca. Samochody wrócą tu ponownie w nocy z niedzieli dopiero na poniedziałek z 1 na 2 września.

Jak podaje stołeczny ratusz, "wyłączony z ruchu odcinek ulicy Ząbkowskiej będzie można ominąć na kilka sposobów. Do ulicy Targowej prowadzący dojadą ulicą Brzeską i Białostocką lub aleją "Solidarności". Do ulicy Kijowskiej natomiast kierujący zostaną poprowadzeni objazdem ulicami Brzeską lub Markowską bądź Naczelnikowską i Trasą Świętokrzyską".

Autobusy linii 138 do ulicy Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską, z kolei autobusy linii 170, 338 oraz nocnych N16 i N66 w kierunku Ronda Starzyńskiego i Dworca Centralnego dojadą Markowską i Białostocką do Targowej. W drugą stronę kursują Targową do Kijowskiej i skręcają w Markowską.

