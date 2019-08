Informacje

Kratownice przy Okopowej Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Coraz więcej rowerów i coraz więcej problemów. Szczególnie tam, gdzie rozpędzone jednoślady przecinają chodniki. Drogowcy widzą problem i testują rozwiązania, które mają zmusić rowerzystów do zwalniania.

Jeszcze kilka lat temu informacje o konieczności spowalniania ruchu rowerowego docierały do Warszawy z wyłącznie w formie ciekawostek z miast takich jak Kopenhaga czy Amsterdam. Ale popularność jednośladów w stolicy rośnie, a w ślad za tym - rośnie liczba konfliktów. Szczególnie z pieszymi.

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął w mieście testy kilku rozwiązań, które mają pomóc. "Są oni [piesi - red.] najbardziej narażoną na wypadki grupą użytkowników dróg, o czym niestety często się zapomina. Dlatego równolegle do budowy nowych bezpiecznych tras rowerowych, odseparowanych od jezdni i od chodnika oraz modernizacji infrastruktury dla pieszych, analizujemy metody ograniczenia liczby konfliktów między pieszymi i rowerzystami" – przekonują drogowcy.

Do testów wytypowano trzy lokalizacje, w każdej pojawiło się inne rozwiązanie.

Kratownice

Na Okopowej, w rejonie ulicy Wolność droga dla rowerów przecina chodnik. W tym miejscu piesi muszą przejść przez drogę dla jednośladów, by dojść do zebry. ZDM oznaczył drogę dla rowerów czerwoną kratownicą – ma to sygnalizować, by zachować szczególną ostrożność.

Kratownica na drodze dla rowerów fot. ZDM

Rowkowane płyty

"Drugim z wybranych miejsc jest ul. Waryńskiego w rejonie stacji metra Politechnika i ul. Nowowiejskiej. Popularna droga dla rowerów krzyżuje się tutaj z potokami pieszych wysiadających z metra, tramwajów i autobusów. Nieuniknione jest zatem przecinanie się tras pieszych i rowerzystów" – podaje ZDM.

Aby uczulić rowerzystów, na drodze dla jednośladów zostały zamontowane rowkowane płytki. Jak przekonują drogowcy, przejechanie po nich ma zwracać uwagę rowerzysty na sytuację na drodze.

Płyty z rowkami na drodze dla rowerów fot. ZDM

Krzewy

Trzecie rozwiązania wprowadzili na Polu Mokotowskim, w miejscu, gdzie droga dla rowerów przecina alejkę parkową. "Kilkanaście metrów wcześniej droga dla rowerów została zwężona o 50 cm z każdej ze stron (przy zachowaniu niezbędnych parametrów). Zamiast dotychczasowej opaski posadzone zostaną krzewy. Ma to stworzyć efekt wizualny, uprzedzający o zbliżaniu się do przecięcia z chodnikiem" – tłumaczy ZDM.

Krzaki przy drodze rowerowej fot. ZDM

Każde z tych rozwiązań jest testowane, a zachowania pieszych i rowerzystów będą badane. Od oceny rozwiązań zależy, czy dalej będą stosowane podobne rozwiązania.

ran/r