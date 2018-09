Na drodze S8 do Białegostoku brakuje już tylko jednego odcinka

Informacje

Nowy odcinek S8 fot. PAP/Artur Reszko / Google Maps

W poniedziałek oddano do użytku odcinek drogi S8 od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. To ponad 16-kilometrowy odcinek na trasie Warszawa – Białystok.

- Odcinek między Wyszkowem a Ostrowią Mazowiecką był dotychczas nazywany odcinkiem śmierci. Wypadkowość i śmiertelność na tej trasie była ogromna. Teraz będzie tu bezpieczniej - mówił podczas oddania drogi do użytku minister środowiska Henryk Kowalczyk. Podkreślił też, że poprawiły się warunki środowiskowe trasy. - Jest tu kilkanaście przejść dla zwierząt - górnych i dolnych. Dawna "ósemka" takich przejść nie miała w ogóle - dodał minister.

16 przejść dla zwierząt

W ciągu 16-kilometrowej trasy wybudowano dwa węzły drogowe: Dybki i Nagoszewo, kładkę dla pieszych, cztery mosty, trzy wiadukty oraz wiadukt nad drogą ekspresową i 16 przejść dla zwierząt, w tym dwa górne. Koszt realizacji odcinka to około 405 mln zł - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prace zrealizowało konsorcjum firm Porr i Unibep.

Z udostępnionego odcinka kierowcy mogą korzystać na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu z ograniczeniem prędkości do 100 km/h. Wynika to z trwających wciąż prac wykończeniowych.

- Bez ograniczeń kierowcy pojadą dwujezdniówką najprawdopodobniej przed końcem bieżącego roku" – poinformowała GDDKiA. Do tego czasu będą jeszcze prowadzone prace wykończeniowe.

Wyrwa pod Wyszkowem

Kierowcy mają teraz do dyspozycji około 110-kilometrową, dwujezdniową drogę ekspresową od Białegostoku do węzła Poręba, przez obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej. Potem jest krótka "wyrwa", czyli odcinek między węzłem Poręba a Wyszkowem. Od Wyszkowa do Warszawy można dalej jechać liczącą blisko 50 km dwupasmową ekspresówką, przez obwodnicę Radzymina i Marek.

Ostatni z remontowanych odcinków trasy S8, czyli wspomniana "wyrwa" na odcinku od Wyszkowa do węzła Poręba według zapowiedzi GDDKiA zostanie oddany do użytku w drugiej połowie października, co pozwoli na domknięcie połączenia S8 Warszawa - Białystok.

Nowy odcinek trasy S8 fot. Google Maps

Na tvnwarszawa.pl pokazywaliśmy też budowę Południowej Obwodnicy Warszawy:

PAP/pm