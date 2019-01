Informacje

Niebezpieczne selfie fot. Shutterstock

Oto gotowy przepis na tragedię: środek zimy. Dziewczyna wychodzi przez okno, na dach loggii, gdzie leży śnieg. Zaczyna robić zdjęcia.

Wszystko działo się na Gocławiu. Blok, czwarte piętro. Na krążącym w internecie filmie, nagranym przez jednego z mieszkańców osiedla, widać dziewczynę, która pozuje do zdjęć na dachu. W rękach trzyma telefon i jakiś przedmiot - prawdopodobnie kubek.

Straż pożarna ostrzega

Spaceruje dłuższą chwilę po zaśnieżonym, być może oblodzonym zadaszeniu, które nie jest zabezpieczone żadną barierą, chwilę później zaczyna robić zdjęcia, w końcu wraca do mieszkania - przez okno.

O komentarz poprosiliśmy straż pożarną. - To bardzo niebezpieczne, zwłaszcza przy obecnych warunkach atmosferycznych, kiedy jest ślisko, pada śnieg. Gdyby dziewczyna się potknęła, mogłoby dojść do tragedii - tłumaczy Wojciech Kapczyński ze straży pożarnej.

I dodaje: - Dlatego straż pożarna apeluje o rozwagę.

Niebezpieczne selfie

Wypadki podczas robienia selfie pod lupę wzięła niedawno grupa badaczy z All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS), organizacji zrzeszającej uczelnie medyczne z New Delhi. Pod uwagę wzięto doniesienia prasowe od października 2011 roku do listopada 2017 roku.

Wynika z nich, że nieodpowiedzialne selfie pochłonęło już na całym świecie życie blisko 300 osób. Do największej liczby śmiertelnych wypadków doszło w Indiach, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Pakistanie. Większość ofiar to mężczyźni (72 proc.) oraz osoby poniżej 30 roku życia.

>> CZYTAJ WIĘCEJ NA TVN24BIS.PL <<

kz/r