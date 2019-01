Informacje

Szósta edycja budżetu partycypacyjnego fot. Urząd Miasta



Warszawscy radni zdecydowali o kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego - poinformował w piątek stołeczny ratusz. W tym roku będzie można zgłaszać także projekty, które obejmą całe miasto, a budżet zwiększy się do 77 milionów złotych.

Na kształt tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego wpłynęły wyniki konsultacji społecznych i wymagania ustawy o samorządzie gminnym, która w 2018 roku uregulowała zasady budżetu. Według jednej z nowych regulacji, radni nowej kadencji ustalają zasady przeprowadzania budżetu partycypacyjnego. "W związku z koniecznością ukonstytuowania się nowej rady miasta szósta edycja budżetu partycypacyjnego zacznie się trochę później niż poprzednie" - wyjaśnia ratusz.

- Projekt uchwały to efekt prac radnych, urzędników, a także mieszkańców, którzy w ramach dwóch tur konsultacji społecznych zgłosili ponad 500 uwag i propozycji, jak ulepszyć budżet partycypacyjny. Tak duże zainteresowanie pokazuje, jak ważny jest to mechanizm dla warszawiaków - ocenia dyrektorka Centrum Komunikacji Społecznej Ewa Kolankiewicz.

Więcej pieniędzy, nowe kryterium

W szóstej edycji pojawią się nowości. Najważniejszą jest wzrost kwoty - w tym roku będzie to 77 mln zł, czyli o ponad 12 mln więcej niż w poprzednim. Poza tym będzie można zgłaszać nie tylko projekty dzielnicowe, ale również dotyczące całego miasta lub kilku dzielnic.

"To samo kryterium ogólnodostępności będzie obowiązywało we wszystkich dzielnicach" - dodaje rausz i wyjaśnia, że dotychczas każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego ustalał niezależnie od innych definicję ogólnodostępności. "Projekty, które w jednej dzielnicy spełniały warunek ogólnodostępności, w innej już nie i nie mogły być realizowane. Zmiana jest odpowiedzią na uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych. Wprowadzona zmiana ujednolici zasady" - czytamy w komunikacie.

Mniejsze obszary i nowe zasady głosowania

Dzielnice mogą się podzielić na mniejsze obszary, ale bez możliwości dzielenia kwoty. "W każdym obszarze do realizacji przechodzi projekt, który uzyskał największą liczbę głosów oraz zagłosowało na niego co najmniej 50 mieszkańców. Pozostałe projekty przechodzą do realizacji, gdy otrzymają największą liczbę głosów do wyczerpania ogólnej kwoty w danej dzielnicy" - informuje komunikat.

Zmienią się także zasady głosowania. "Mieszkaniec będzie mógł głosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim" - wyjaśnia ratusz. Wcześniej mieszkańcy głosowali do puli środków przeznaczonych na obszar, czyli "do kwoty".

Zmieniła się również liczba podpisów wymaganych na liście poparcia projektu. "Projekty dzielnicowe - 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy, projekty ogólnomiejskie - 40 podpisów mieszkańców Warszawy" - wylicza urząd. Kolejna zmiana dotyczy liczby głosów, które zdecydują o wyłonieniu projektów do realizacji. Ratusz wyjaśnia, że "na poziomie ogólnomiejskim projekt będzie musiał uzyskać co najmniej 100 ważnych głosów, zaś na poziomie dzielnicowym co najmniej 50".

Ostatnią ze zmian przy realizacji pomysłów warszawiaków będzie powstanie miejskiego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. "Wynika to z wprowadzenia możliwości zgłaszania projektów na poziomie ogólnomiejskim i zastosowania analogicznej procedury jak na poziomie dzielnicowym. Zadania będą takie same jak w zespołach dzielnicowych" - informuje ratusz.

Od 2014 roku warszawiacy mogą decydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta i tym samym wpływać na realną zmianę swojego najbliższego otoczenia.

Zobacz też konferencję prasową prezydenta Rafała Trzaskowskiego, na której ogłosił zmiany w budżecie na rok 2019:

PAP/kk