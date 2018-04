Na budowie pomnika Lecha KaczyÅ„skiego juÅ¼ pracujÄ… robotnicy

Informacje

Przed budynkiem Garnizonu Warszawa trwają przygotowania terenu pod budowę pomnika Lecha Kaczyńskiego. Odsłonięcie kamienia w miejscu, gdzie stanie pomnik odbędzie się 10 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

W pierwszej połowie marca wojewoda mazowiecki wydał zgodę na lokalizację pomnika Lecha Kaczyńskiego przed budynkiem Garnizonu Warszawa.





Przejęcie placu

Wmurowanie kamienia węgielnego zaplanowano na 10 kwietnia po południu. Przed budynkiem trwają już przygotowania.

Tego samego dnia na placu Piłsudskiego zostanie odsłonięty pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej.

W czerwcu 2017 roku wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera złożył wniosek o przekazanie mu zarządzania nad placem Piłsudskiego w celu organizowania na nim uroczystości, w tym uroczystości państwowych. W październiku 2017 roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wydał decyzję o przekazaniu placu do dyspozycji wojewody. 31 stycznia Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że przejął zarządzanie placem Piłsudskiego - protokół przekazania został podpisany jednostronnie, bo na spotkaniu nie było przedstawiciela prezydent Warszawy.

Ratusz zaznaczył, że sprawa nie jest zamknięta, bo nie ma podpisu reprezentanta miasta. A we wtorek zgłosił sprawę przejęcia placu do prokuratury. - Naszym zdaniem doszło do sytuacji, w której - na podstawie fałszywej przesłanki - zabrano samorządowi, warszawiakom, ten plac (plac Piłsudskiego - red.) tylko po to, by zrealizować jeden polityczny cel, jakim jest postawienie pomnika (smoleńskiego - red.) - mówił wiceprezydent Michał Olszewski.

Pomnik wszystkich ofiar katastrofy stoi już na placu Piłsudskiego i czeka na odsłonięcie:

