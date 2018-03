Informacje



"Choć Dyngus dopiero w poniedziałek, w podziemiach Targówka już kilka dni temu rozpoczął się kolejny festiwal lania betonu" - żartują w mediach społecznościowych przedstawiciele Astaldi, wykonawcy metra na Targówku. Właśnie zakończyli budowę pierwszej części torowiska dla kursujących tu w przyszłości pociągów.



Budowniczy działają na razie w lewym tunelu, między przyszłymi stacjami Trocka a Targówek.



"Szykujemy torowisko. Praca wre i w lewym tunelu szlakowym wykonujemy zbrojenia płyty torowej, układamy bloczki i szyny" - opisywali przed kilkoma dniami. W piątek poinformowali za to, że pierwsza sekcja torowiska na tym odcinku (między Trocką a Targówkiem) jest już gotowa.

"Na pozostałych odcinkach trwa wylewanie bankietów. Kontynuujemy również prace przy łącznikach tunelowych" - opisują przedstawiciel Astaldi.

Szyny o masie 700 ton

Na Woli drążą tunele

Na cały układ torowy podziemnej kolejki po wschodniej stronie przypada 6200 torów podstawowych, do tego 1200 metrów odstawczych na stacji Trocka. "Łączna masa szyn, które ułożymy do Dworca Wileńskiego to ponad 700 ton!" - podkreślają przedstawiciele wykonawcy.Przedłużenie metra powinno być gotowe w drugiej połowie 2019 roku. Planowane tutaj stacje to: "Szwedzka" (C16) pod Strzelecką po wschodniej stronie Stalowej; "Targówek" (C17) w okolicy skrzyżowania Pratulińskiej z Ossowskiego oraz "Trocka" (C18) w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką. Wszystkie te nazwy są na razie robocze, bo nie zaakceptowała ich jeszcze Rada Warszawy.

Metro buduje się także po zachodniej stronie, choć tutaj prace są nieco mniej zaawansowane niż na Targówku. Na Woli trwa właśnie drążenie tuneli. W ostatni wtorek władze Warszawy poinformowały, że tarcza Krystyna przebiła się do stacji Młynów. "Oznacza to, że pierwszy odcinek tunelu między stacjami jest już wydrążony" - oświadczyła wiceprezydent Renata Kaznowska.



Planowane stacje na Woli to: "Płocka" umiejscowiona pod Płocką w rejonie skrzyżowania z Wolską; "Młynów" planowana pod Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie Sokołowskiej i Syreny oraz "Księcia Janusza" pod Górczewską w rejonie skrzyżowania z Księcia Janusza. Wykonawcą zachodniego odcinka jest firma Gulermark.

