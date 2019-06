Informacje

1/5 Andrzej Żor, laureat w kategorii "edycja warszawska" fot. PAP/Wojciech Olkuśnik 2/5 Kazimierz Orłoś uhonorowany tytułem warszawskiego twórcy fot. PAP/Wojciech Olkuśnik 3/5 Cezary Harasimowicz odebrał nagrodę za książkę "Mirabelka" fot. PAP/Wojciech Olkuśnik 4/5 Krystyna Dąbrowska odebrała nagrodę w kategorii "poezja" fot. PAP/Wojciech Olkuśnik 5/5 Wiesław Myśliwski odebrał nagrodę w kategorii "proza" fot. PAP/Wojciech Olkuśnik









"Ucho igielne"

Nazwiska laureatów ogłoszono w niedzielę podczas uroczystej gali w Nowym Teatrze. Nagrodę przyznano w tym roku po raz 12. Tegoroczna edycja okazała się rekordowa – ponad 1100 zgłoszeń napłynęło w formularzach, ponad 2700 egzemplarzy przesłały wydawnictwa. Laureatów w pięciu kategoriach wyłoniło jury w składzie: Janusz Drzewucki (przewodniczący), Anna Maria Czernow, Grażyna Borkowska, Krzysztof Masłoń, Karolina Głowacka, Anna Romaniuk i Rafał Skąpski.

Pięć kategorii

W kategorii prozatorskiej nagrodę otrzymał Wiesław Myśliwski za powieść "Ucho igielne" (Znak), w poetyckiej – Krystyna Dąbrowska za "Ścieżki dźwiękowe" (wyd. a5). Cezary Harasimowicz został nagrodzony za "Mirabelkę" (Zielona Sowa) w kategorii "literatura dziecięca", a Andrzej Żor za książkę "Dom. Historia przytułku św. Franciszka Salezego" opublikowaną przez Przytułek św. Franciszka Salezego w Warszawie - w kategorii "edycja warszawska".Tytułem Warszawski Twórca przyznawanym za całokształt twórczości został uhonorowany Kazimierz Orłoś.Nagroda Literacka m.st. Warszawy to wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych. Konkurs jest kontynuacją nagrody o tej samej nazwie, przyznawanej w latach 1926-38, a przerwanej przez wybuch II wojny światowej. Pierwszym jej laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewicza - Władysław, ostatnim zaś przed wojną - Leopold Staff.Nagroda Literacka m.st. Warszawy w obecnej formie jest przyznawana od 2008 roku, kiedy to Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę reaktywującą to wyróżnienie.

Nagrody w konkursie przyznawane są w pięciu kategoriach. Szczególnym wyróżnieniem jest tytuł "warszawski twórca", przeznaczony dla wybitnych pisarzy, w szczególny sposób związanych z Warszawą. Pierwszym, w 2008 roku, uhonorowanym tym tytułem był Tadeusz Konwicki, o którym w laudacji napisano "za wszystko, co stworzył o Warszawie, dla Warszawy i w Warszawie". W kolejnych latach tytuł warszawskiego twórcy otrzymali: Józef Hen (2009), Marek Nowakowski (2010), Janusz Głowacki (2011), Janusz Tazbir (2012), Joanna Kulmowa (2013), Wiesław Myśliwski (2014), Jarosław Marek Rymkiewicz (2015), Eustachy Rylski (2016), Hanna Krall (2017) i Ernest Bryll (2018).



Kandydatów do nagrody zgłaszają wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz czytelnicy. Nominowani autorzy są ogłaszani w kwietniu, a laureatów wyłonionych przez jury poznajemy podczas uroczystej gali, która odbywa się w czerwcu. Fundatorem i organizatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.

