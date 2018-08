Muzeum Piłsudskiego nie zdążą skończyć na 100-lecie odzyskania niepodległości

Informacje

Wizualizacja nowego budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego

Budowa toczy się przy słynnym dworku marszałka Milusin, gdzie Piłsudski wraz z rodziną zamieszkał w 1923 roku.

O problemach z zalewającą teren prac wodą pisaliśmy w grudniu poprzedniego roku. To postawiło pod znakiem zapytania otwarcie placówki w planowanym na 100-lecie odzyskania niepodległości terminie.

Stan surowy

Informacje Ratowała żydowskie dzieci, będzie patronką nowego muzeum Odsłonięciem tablicy na Powązkach i poświęceniem kamienia węgielnego pod budowę muzeum upamiętniono Matyldę Getter w 50. rocznicę jej śmierci. W... WIĘCEJ »

Jak pisze gazeta, niedawno zmienił się dyrektor – został nim 1 sierpnia Robert Supeł, który w latach 2007-14 pracował w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. A dzień wcześniej podpisano aneks do umowy między muzeum a wykonawcą prac– firmą PORR SA. Według nowego harmonogramu na rocznicę gmach muzeum ma być w stanie surowym.

"Wykonano około 18 tys. m sześc. konstrukcji żelbetowej z planowanych 21 tys. Realizowane są prace instalacyjne na kondygnacjach podziemnych, prace wykończeniowe w willi Bzów [zabytkowym budynku będącym częścią muzealnego kompleksu – przyp. red.] oraz zagospodarowanie terenu w strefie enklawy historycznej, prefabrykowane są elementy fasad. Przewidziany zgodnie z harmonogramem stan surowy zostanie zrealizowany do 10.11.2018 roku" – cytuje rzecznik PORR Mateusza Gdowskiego "Gazeta Stołeczna".

Z jego zapowiedzi wynika, że wszystkie prace mają zakończyć się na koniec maja 2019 roku.

Drugi termin, drugi wykonawca

Budowę muzeum rozpoczęła w 2015 roku firma Strabag, która miała postawić nowy budynek na 150. urodziny marszałka, przypadające 5 grudnia 2017 roku. Jak przypominała "Stołeczna", firma zrezygnowała z kontraktu – tłumaczono to różnicą zdań z inwestorem, co do technologii wykonania części podziemnej.

Później prace przejęła firma Porr.

W Sulejówku ma powstać nowy obiekt o powierzchni około 5 tysięcy metrów kwadratowych. Będzie się składać się z trzech brył połączonych narożnikami i wkopanych w głąb ziemi na kilkanaście metrów. Budynek zostanie przeznaczony na centrum edukacyjne, z ekspozycją poświęconą życiu i działalności marszałka. Twórcy muzeum chcą przedstawić postać Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym.

Koncepcję przygotowali dyrektor muzeum Krzysztof Jaraczewski i Radosław Kacprzak.

TAK WYGLĄDAŁ TEREN PRAC W GRUDNIU UBIEGŁEGO ROKU:





ran