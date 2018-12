Muzeum Pawiaka przedstawia listę problemów. Jest projekt rozbudowy

Informacje

Wnętrze muzeum fot. Adrian Grycuk , CC BY SA 3.0 / wikipedia

Za mało pomieszczeń konferencyjnych, brak magazynu, niezadowalające warunki sanitarne, kłopoty z wentylacją budynku - to zaledwie część problemów, z którymi zmagają się pracownicy Muzeum Pawiaka.



"MPW odnotowuje stały wzrost frekwencji i rosnące zainteresowanie prezentowaną tematyką. W 2015 roku obiekt odwiedziło około 46 tysięcy osób. Przewiduje się, że w roku liczba ta wzrośnie o blisko 80 procent w stosunku do 2015 roku i muzeum odwiedzi około 80 tysięcy - napisali w oficjalnym oświadczeniu organizatorzy konferencji, która odbyła się we wtorek w muzeum przy Dzielnej.

Lista problemów

Kierownik MWP, Joanna Gierczyńska zwróciła uwagę, że budynek Muzeum Więzienia Pawiak w obecnym stanie nie spełnia wielu kryteriów nowoczesnej placówki muzealnej i nie wychodzi naprzeciw rosnącym oczekiwaniom zwiedzających.

- Niedostatek pomieszczeń konferencyjnych, brak magazynu muzealiów, niezadowalające warunki sanitarne, kłopoty z wentylacją budynku - to zaledwie część problemów, z którymi zmagają się pracownicy muzeum i które najczęściej sygnalizują goście - poinformowała.



Podkreśliła, że według zgromadzonych danych nawet rodowici mieszkańcy Warszawy nie potrafią zlokalizować MPW na mapie miasta, budynek nie spełnia zaś warunków, by organizować w nim zbiorowe spotkania i lekcje muzealne dla młodzieży.

Badania archeologiczne?

Podczas konferencji zaprezentowano wstępny projekt rozbudowy Pawiaka. Koncepcja wstępna została zrealizowana za zgodą i za pieniądze MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jak zaznaczył dyrektor Muzeum Niepodległości, dr Tadeusz Skoczek, jest to dopiero początek długotrwałego procesu.

- Nie zakładamy żadnych ram czasowych, ale chcemy bardzo porządnie podejść najpierw do projektów, potem ewentualnych kosztorysów, a na końcu do poszukiwania środków - powiedział.



Architekt Adam Białobrzeski przedstawił projekt, który stanowi jedną z kilku koncepcji rozważanych przez kierownictwo Muzeum Niepodległości. Uwzględniono w nim nowoczesny budynek muzealny, wybijający się na tle stołecznej architektury. Zgodnie z planami nowa siedziba MWP ma być bazą nowoczesnych pomieszczeń, ma spełniać potrzeby zarówno użytkowe, jak i symboliczne. Nie wyklucza się, że podczas prac budowlanych przeprowadzi zostaną po latach badania archeologiczne pod posadzką wybudowaną na dawnym rumowisku.

PAP/ran