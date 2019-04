Informacje

Dyrekcja usunęła niektóre prace fot. Waldemar Gorlewski / Agencja Gazeta

- To jest Muzeum Narodowe i pewna tematyka z zakresu gender nie powinna być explicite pokazywana - mówi "Stołecznej" profesor Jerzy Miziołek, który w końcu listopada zeszłego roku stanął na czele tej instytucji.

Chodzi o prace Natalii LL i Katarzyny Kozyry. Do piątku znajdowały się one w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku.

Pierwsza to "Sztuka konsumpcyjna" z 1975 r., w której autorka przedstawiła kobiety w zmysłowy sposób jedzące banany. Druga z kolei nosi tytuł "Pojawienie się Lou Salome" (z 2005 roku). Artystka ukazała tu femme fatale z dwoma psami, które mają twarz Friedricha Nietzschego i Paula Ree.

"Ekspozycja powinna być wyważona"

Miziołek tłumaczy na łamach "Stołecznej", że sama galeria wyczerpała swoją funkcję. Zaznacza też, że do muzuem wpływały skargi. - Wielu ludzi pisało do nas maile. Galerię odwiedza cała masa młodzieży w wieku 13, 12 i mniej lat. Ekspozycja powinna być wyważona – tłumaczy na łamach gazety dyrektor.

Dziennik cytuje również przedstawiony przez Miziołka list matki ucznia z IV klasy, który w końcu lutego 2019 r. zwiedzał MNW z wycieczką szkolną. "Traumatyczna wizyta dziecka w Muzeum Narodowym" -brzmi tytuł. A w treści można między innymi przeczytać, że chodzi o "film z rozbierającymi się zupełnie kobietami, obrazy z zabitymi dziećmi (dziecko z nożem w piersi), film z przeklinającymi osobami itp.".

- To pismo było skierowane do mnie, ale też do ministra Piotra Glińskiego i dyrektor Pauliny Florjanowicz z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego. Byłem wezwany do ministerstwa w tej sprawie - mówi gazecie prof. Miziołek.

Mianowany przez ministra

W efekcie zdecydował o wymianie jednej pracy, na której były rozbierającej się kobiety. A usunięcie w piątek prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry tłumaczy planowanym remontem pomieszczeń i zapowiadaną nową aranżacją.

Z zapowiedzi wynika, że obecną Galerię Sztuki XX i XXI Wieku zastąpi nowa - poświęcona dziełom malarstwa polskiego.

Dziennik przypomina, że profesor Jerzy Miziołek Jest archeologiem i historykiem sztuki, a zanim został dyrektorem Muzeum Narodowego (mianował go minister kultury Piotr Gliński) pracował w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego poprzednikiem, przez 4 miesiące 2018 r. był Piotr Rypson, który pracę doktorską na temat staropolskiej poezji wizualnej obronił w Instytucie Polonistyki UW. Wcześniej był między innymi głównym kuratorem zbiorów i galerii w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w latach 1993-1996. Później był wicedyrektorem Muzeum Narodowego.

Z Muzeum Narodowego został zwolniony przez profesora Miziołka.

