Muzeum Historii Polski ujawnia, że kupi maszynę szyfrującą

Enigma trafi do Muzeum Historii Polski fot. Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski zakupi unikatowy egzemplarz Enigmy − niemieckiej maszyny szyfrującej z czasów II wojny światowej. Poinformowało o podpisaniu listu intencyjnego o współpracy z amerykańską firmą Prescient, która finansowo pomorze w zakupie.

Jak informuje Muzeum Historii Polski, list intencyjny pomiędzy dwiema instytucjami został podpisany w Krakowie, gdzie znajduje się polski oddział firmy Prescient. W spotkaniu udział wzięli między innymi dyrektor muzeum oraz prezes zarządu zaprzyjaźnionej firmy.

Ekspozycja

W muzeum ma się znaleźć największa w kraju ekspozycja o historii Polski. "Nie byłaby kompletna bez maszyny Enigma" – powiedział Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Według niego złamanie kodu Enigmy przez polskich matematyków jest jednym z kluczowych elementów współczesnej historii Polski i świata.

"Rozszyfrowanie kodu było przełomem w losach drugiej wojny światowej. To uratowało niezliczone ludzkie życia i skróciło wojnę. Nie byłoby to możliwe bez udziału polskich błyskotliwych kryptologów" – stwierdził.

Enigma w doskonałym stanie

Muzeum informuje, że maszyna która trafi do niego wyprodukowana została na początku lat 30. XX w. To egzemplarz powstały przed produkcją seryjną - jeden z pierwszych, jakie trafiły na wyposażenie armii niemieckiej.

Metoda matematyczna

"Zabytkowy eksponat jest z niemal kompletnym wyposażeniem. Zachowała się w doskonałym stanie, a jej zewnętrzny wygląd odpowiada oryginalnej, dobrze zachowanej maszynie Enigma I. Maszyna przez lata użytkowania przechodziła szereg modernizacji i napraw, co wskazuje na intensywne jej wykorzystywanie, przez okres lat 30. oraz drugiej wojny światowej. W wyniku tych modernizacji i napraw jest sprawna i działająca." - informuje muzeum.

"Pod koniec 1932 roku polski matematyk i pracownik Biura Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Marian Rejewski dokonał czynu uznawanego za niemożliwy – złamał szyfr maszyny "Enigma" wykorzystywanej przez niemieckie wojska i jako pierwszy odczytał wiadomości wysłane za jej pomocą.

W dalszych latach w pracy kryptologicznej pomagali mu dwaj inni wybitni matematycy, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. To polscy kryptolodzy dokonali kluczowego przełomu w swej dziedzinie przez zastosowanie do łamania szyfrów metody matematycznej w miejsce wykorzystywanej dotąd metody lingwistycznej – co stało się fundamentem wojennych sukcesów aliantów w zakresie kryptologii" - czytamy w informacji prasowej muzeum.

Nowa siedziba i wystawa

Samo muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową i związaną z promocją dziedzictwa historycznego za granicą − przedstawiając najważniejsze wątki polskiej historii.

Budowa siedziby i wystawy stałej, której otwarcie jest planowane na 2021 r., to obecnie największa inwestycja w polskiej kulturze. Gmach MHP, o powierzchni ponad 36 tys. m kw., ma mieścić się na terenie Cytadeli Warszawskiej (tzw. Park Niepodległości) i ma być jednym z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce i Europie.

Według wstępnych szacunków muzeum ma odwiedzać co najmniej 500 000 gości rocznie.

