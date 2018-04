Informacje

Na 15 minut i w maksymalnie czteroosobowych grupach. Najwęższy dom świata otwiera się dla zwiedzających.

"W kwietniu i w maju otwieramy kolejne weekendy, podczas których będzie można wejść do środka Domu Kereta" – poinformowała Fundacja Sztuki Nowoczesnej, opiekująca się obiektem u zbiegu Chłodnej i Żelaznej.

W wyznaczonych terminach do najwęższego domu na świecie wejdziemy w maksymalnie czteroosobowych grupach. Spędzimy tam 15 minut.

Podczas zwiedzania obecna będzie osoba z Fundacji, która pokaże dom i krótko o nim opowie. Po wcześniejszej rezerwacji do środka można wejść w terminach:

- 21 i 22 kwietnia,

- 12 i 13 maja,

- 19 i 20 maja.

Najwęższy dom na świecie

Dom Kereta to rodzaj artystycznej, ale jednocześnie praktycznej instalacji zaprojektowanej jako pracownia dla izraelskiego pisarza Etgara Kereta, jak również miejsce działań kulturalnych. Oficjalne otwarcie nastąpiło 20 października 2012 roku w obecności pisarza.

Na pomysł niekonwencjonalnego obiektu wpadł architekt Jakub Szczęsny, siedząc w ogródku pobliskiej klubokawiarni Chłodna 25. Widoczna stamtąd ciemniejąca szczelina między dwoma budynkami po drugiej strony ulicy stała się - jak oceniają krytycy sztuki - przedmiotem jednego z najbardziej oryginalnych pomysłów ostatnich lat.

122 centymetry w najszerszym miejscu

Szczelina, która zafascynowała architekta, dzieli dwa budynki symbolizujące dwie historie - przedwojenną kamienicę pod adresem Chłodna 22 i punktowiec z lat 70. przy ul. Żelaznej 74. Tuż obok znajduje się miejsce, gdzie w czasie wojny znajdowała się kładka łącząca małe i duże getto. Do historii tego miejsca nawiązuje projekt Szczęsnego, a także osoba mieszkańca - Etgara Kereta, izraelskiego pisarza, którego rodzina pochodzi z Polski.

Dom Kereta ma 14 metrów kwadratowych powierzchni, w najszerszym miejscu - 122 cm, w najwęższym - 72 cm, co czyni go najwęższym domem świata. W środku jest wszystko, co w domu być powinno: salon z pufem, biurko do pracy, kuchenka i toaleta zintegrowana z prysznicem. Na drugie piętro, gdzie mieści się łóżko i biurko, trzeba się wspinać po drabinie.

