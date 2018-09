Mózg afery FOZZ w areszcie pod specjalnym nadzorem

Informacje

Przywieczerski w areszcie fot. ADAM JAGIELAK/East News

Skazany w związku z aferą FOZZ Dariusz Przywieczerski przebywa pod specjalnym nadzorem w jednym z warszawskich aresztów. - To, co robi, jest całą dobę monitorowane, by zapewnić mu bezpieczeństwo – poinformowała służba więzienna.



Dariusz Przywieczerski trafił do aresztu Warszawa-Służewiec tuż po ekstradycji, czyli 8 września. - Od razu został objęty specjalnym nadzorem - powiedziała w środę rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.

Każdy ruch jest śledzony

Na poczet kary

- Przywieczerski przebywa w jednoosobowej, monitorowanej 24 godziny na dobę celi mieszkalnej. Taki nadzór i wzmożona kontrola funkcjonariuszy Służby Więziennej mają na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa - poinformowała Krakowska.Każdy ruch mężczyzny jest śledzony, by nikt nie zrobił mu krzywdy i żeby nie targnął się na swoje życie. Jest to ważne także ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia skazanego. 72-letni dziś "mózg afery FOZZ" cierpi na różne dolegliwości, a do Polski z USA miał przylecieć z lekami oraz dokumentacją medyczną.Krakowska podała, że "obecnie trwa diagnostyka skazanego zarówno lekarska, psychologiczna, jak i osobopoznawcza", a komisja penitencjarna ma dwa tygodnie od czasu osadzenia Przywieczerskiego na wybranie dla niego odpowiedniego zakładu karnego, np. takiego, w którym będzie oddział szpitalny.

Wciąż nie wiadomo, czy Przywieczerskiemu na poczet kary pozbawienia wolności zostanie zaliczony okres, jaki spędził w areszcie w USA. Jak podał w sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, w związku z procedurą ekstradycyjną Przywieczerski został zatrzymany pod koniec października 2017 roku, czyli ponad 10 miesięcy temu.





1,5 miliona dolarów

Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie poinformowała, że sąd "nie posiada dokładnych informacji o czasookresie, w jakim skazany Dariusz P. pozbawiony był wolności poza granicami kraju. Są one niezbędne do podjęcia ewentualnej decyzji w zakresie zaliczenia na poczet kary".Do Sądu Okręgowego trafiły już dokumenty z USA dotyczące Przywieczerskiego, ale muszą zostać przetłumaczone na język polski. - Ewentualne postanowienie o zaliczeniu okresu zatrzymania poza granicami kraju na poczet kary będzie mogło zostać wydane dopiero po uzyskaniu przez sąd informacji o rzeczywistym okresie, w jakim skazany Dariusz P. pozbawiony był wolności na terenie USA. Okres ten podlegał będzie zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności dopiero po wydaniu przez sąd postanowienia w tym zakresie - poinformowała PAP sekcja prasowa.

Przywieczerski został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w marcu 2005 roku na 3,5 roku więzienia w związku z wyprowadzeniem z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego 1,5 miliona dolarów. Biznesmen jeszcze przed decyzją sądu pierwszej instancji zniknął i został za nim wydany list gończy.





Zamieszanie z ekstradycją

W 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie złagodził mu wyrok za pierwszy czyn (wyprowadzenie kwoty 503 tys. dolarów) na 2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności i karę grzywny. W 2009 roku taką samą karę wymierzono mu za drugi z czynów (wyprowadzenie 1 mln dolarów). W 2010 roku stołeczny sąd okręgowy wydał wyrok łączny, skazując Przywieczerskiego na 3,5 roku pozbawienia wolności.Jak informował w sobotę Ziobro, w związku z aferą FOZZ Skarb Państwa mógł stracić "od dwóch do nawet ośmiu miliardów dolarów". W 2006 roku ustalono, że skazany Przywieczerski może ukrywać się w Stanach Zjednoczonych. Dlatego Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości, którego szefem był wtedy Ziobro, z wnioskiem o ekstradycję skazanego z USA do Polski. Wniosek o ekstradycję, jak poinformował resort sprawiedliwości w komunikacie, został przekazany do Departamentu Stanu USA w lipcu 2006 roku.

W kolejnych latach (2007-2010) strona amerykańska wielokrotnie żądała uzupełnienia dokumentacji, na której podstawie Przywieczerski miałby zostać wydany Polsce. W 2012 roku, po uprawomocnieniu się wyroku łącznego, Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie zwrócił się do resortu sprawiedliwości o ekstradycję skazanego. Dokumenty te również przesłano do USA, a przez kolejne lata resort musiał udzielać stronie amerykańskiej wyjaśnień - wynika z komunikatu.



Dopiero dziesięć lat od wysłania Amerykanom pierwszego wniosku w sprawie coś się ruszyło. Sąd Okręgowy w Warszawie otrzymał z USA pismo, że ekstradycją biznesmena zajmie się Biuro Prokuratora Federalnego dla Środkowego Okręgu Florydy w Tampie. W lutym 2017 USA informowało, że Przywieczerski może wkrótce zostać aresztowany.



Do zatrzymania doszło 31 października zeszłego roku na Florydzie - podało Ministerstwo Sprawiedliwości. Przywieczerski byłby przywieziony do Polski już w lutym, gdy sąd w Tampie zatwierdził jego wydanie polskim władzom, ale biznesmen odwołał się od tej decyzji. Po zakończeniu postępowań przed amerykańskimi sądami dokumenty trafiły do sekretarza stanu USA, który podjął ostateczną decyzję o ekstradycji. Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Komendą Główną Policji, podjęło kroki, by jak najszybciej przywieźć go do kraju. Sprawa była trzymana do końca w ścisłej tajemnicy.

