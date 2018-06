Motocyklista zmarł w szpitalu. Policja szuka świadków wypadku

Informacje

Wypadek motocyklisty na moście Grota Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Policjanci szukają świadków wypadku na moście Grota-Roweckiego, w którym zginął motocyklista. Kierujący jednośladem zderzył się wcześniej z samochodem osobowym.

Do wypadku doszło 6 czerwca około godziny 19.15. Wszystko wydarzyło się na jezdni lokalnej w kierunku Marek.

Informowaliśmy o tym na tvnwarszawa.pl. Na miejscu zdarzenia był nasz reporter.

- Motocykl jest bardzo rozbity, motocyklista zderzył się z mercedesem i uderzył też w bariery linowe, został zabrany do szpitala - relacjonował Tomasz Zieliński.

Jak poinformowała policja, mężczyzna zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń.

Szukają świadków

Teraz bielańscy funkcjonariusze szukają świadków tego wypadku. Apelują do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia, by zgłosiły się do Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, przy ulicy Żeromskiego 7.

Możliwy jest również kontakt telefoniczny - należy zadzwonić na numer 22 603-12-28, 22 603-10-55, 112 lub 997. Sprawę prowadzi aspirant Danuta Nawrocka.

Informacje można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl lub mariusz.galazka@ksp.policja.gov.pl

1/9 Wypadek motocyklisty na moście Grota fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 2/9 Wypadek motocyklisty na moście Grota fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 3/9 Wypadek motocyklisty na moście Grota fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 4/9 Wypadek motocyklisty na moście Grota fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 5/9 Wypadek motocyklisty na moście Grota fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 6/9 Wypadek motocyklisty na moście Grota fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 7/9 Wypadek motocyklisty na moście Grota fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 8/9 Wypadek motocyklisty na moście Grota fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 9/9 Wypadek motocyklisty na moście Grota, korki fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

















kk/pm