"Motocykl oblany kwasem". Nagranie z monitoringu

Informacje

Do zdarzenia doszło przy Żółkiewskiego 36. Jak pisaliśmy, policja dostała zgłoszenie około godziny 12 w sobotę. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że do motocykla podszedł mężczyzna, który oblał go nieznaną substancją.

Mężczyzna z butelką

Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. Z kolei my od wspólnoty mieszkaniowej otrzymaliśmy nagranie z monitoringu, który objął to miejsce.

Widnieje na nim data 30 czerwca, kilkanaście minut po północy. Nagranie jest czarno-białe, wybija się na nim mężczyzna ubrany na biało, który podchodzi do motocykla dwa razy. Za każdym razem wyjmuje przedmiot przypominający butelkę.

I wygląda na to, że polewa czymś jednoślad. W końcu odchodzi i znika za rogiem budynku.

Motocykl stał pod blokiem, na tyłach sklepu. Jak podaliśmy w sobotę, pojazd jest poważnie uszkodzony. Na miejsce, oprócz policji, zostali również wezwani strażacy. Nikt nie został ranny.

ran/pm