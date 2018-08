Most zamknęli i otworzyli

Informacje

Z powodu wojskowej defilady służby zaplanowały tymczasowe zamknięcie trzech mostów. W środę rano okazało się, że most Śląsko-Dąbrowski został zamknięty dla pieszych i rowerzystów przedwcześnie. Po naszym telefonie na policję, został odblokowany.

Tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego została przeniesiona na nową trasę. Żołnierze i sprzęt wojskowy pojawią się nie w Alejach Ujazdowskich, a na Wisłostradzie. W związku z tym została ona zamknięta dla ruchu. Wyłączone zostały też ulice dojazdowe, a w czasie przemarszu (od godziny 13.20 do 14) niedostępne będą też mosty.

Przedwcześnie zamknięty most

Służby zaplanowały, że zanim zablokują całkowicie przejazd przeprawami przez Wisłę, wstrzymają ruch pieszych i rowerzystów. Od godziny 8 zamknięty dla nich jest most Gdański, a o 11 ta sama zasada dotyczyć ma mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Jednak o godzinie 9 nasz reporter zauważył, że służby ustawiły już na nim barierki blokujące przejście.

- Mostem mogą przejechać auta, autobusy miejskie i tramwaje oraz motocykle. Policjanci pilnujący wjazdu na most nie wpuszczają pieszych i rowerzystów. Wielu z nich jest zdziwionych tą sytuacją. Bezradnie "odbijają się" od blokady. Funkcjonariusze radzili jednemu z rowerzystów, by udał się na najbliższy przystanek autobusowy lub tramwajowy i przedostał się na drugą stronę mostu komunikacją miejską - relacjonował Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl.

Most odblokowany

Zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji o powód wcześniejszego zamknięcia mostu. Okazało się, że doszło do nieporozumienia i policjanci przedwcześnie wstrzymali ruch pieszych i rowerzystów.

- Jak ustaliłem z naszym sztabem od godziny 11 dopiero zamykamy most Śląsko-Dąbrowski. Ruch pieszych i rowerzystów powinien się odbywać. Dyżurny skontaktował się z kolegą, zweryfikował to i dał sygnał, że powinni jeszcze wpuszczać na most - wyjaśnił Piotr Świstak z KSP.

Sytuację na moście ponownie sprawdził nasz reporter. - Przejście mostem zostało faktycznie odblokowane - mówił Marcinczak.

Przypomnijmy, według planów od godziny 11 do 15 ruch pieszych i rowerzystów będzie wstrzymany. Później, od godziny 15 do 16 zakaz ten będzie też dotyczył mostu Świętokrzyskiego i Wybrzeża Szczecińskiego od mostu do ulicy Siwca.

