Most Śląsko-Dąbrowski będzie ostrzegał o smogu Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Świecący na czerwono most Śląsko-Dąbrowski miał ostrzegać o smogu. Ale tylko wtedy, gdy będzie on tak duży, że miasto wprowadzi darmową komunikację. Tymczasem właśnie taki kolor pojawił się tam w piątek, gdy powietrze było względnie czyste.

Świecący zgodnie z zapowiedziami most zauważył w piątek wieczorem Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. Nic nie wskazywało jednak, by w mieście był wysoki poziom zanieczyszczeń. Co się więc stało?

- Przez kilkadziesiąt minut testowaliśmy czerwone podświetlenie - odpowiada Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. I dodaje, że z Warszawskim Indeksem Powietrza most zsynchronizowany będzie dopiero za jakiś czas.

Gdy to nastąpi, a stężenie szkodliwych substancji przekroczy normy, most będzie świecił na czerwono. - Ale tylko w momentach, kiedy ten stan będzie przekroczony - zastrzega dyrektor ZDM.

Jak dodaje, w innych momentach kolor czerwony też może się pojawić, ale nie sam. - Co do zasady, nie podświetlamy go na jeden kolor, przez cały czas. Iluminacja jest zwykle różnokolorowa, zapala się i wygasa w pewnych odstępach czasu. Zazwyczaj przeważają kolory zielony i niebieski - tłumaczy Puchalski.

Most - tak jak i Pałac Kultury, który też ma alarmować o smogu - bywa podświetlany "tematycznie". Na przykład na biało-czerwono, w przypadku świąt narodowych czy meczów piłkarskiej reprezentacji.

