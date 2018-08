Informacje

Jaki jest budżet Warszawy, ile kosztuje bilet 20-minutowy, jaką powierzchnię ma Warszawa? Między innymi z takimi pytaniami musieli się zmierzyć kandydaci na prezydenta stolicy: Justyna Glusman z Ruchów Miejskich i Marek Jakubiak z Kukiz'15, którzy byli gośćmi "Tak jest".

Kandydaci zaczęli od odpowiedzi, na pytanie dlaczego walczą o fotel wiceprezydenta Warszawy.

- Startuję, bo chciałabym, aby Warszawa została przywrócona mieszkańcom, żeby mieszkańcy zyskali faktyczny wpływ na miasto. Mam dość bylejakości, złego zarządzania, karuzeli burmistrzów, upartyjnienia decyzji dotyczących miasta. Chcemy wprowadzić zupełnie nową jakość - odpowiedziała Justyna Glusman, kandydatka Ruchów Miejskich.

- Chcemy przywrócić ideę szybkich referendów lokalnych, e-votingu, choćby nawet esemesowego. Warszawiaków nie pyta się o zdanie, na ich oczach się rujnuje, a oni mogą tylko patrzeć - stwierdził Marek Jakubiak, kandydujący na prezydenta stolicy jako reprezentant Kukiz’15.

(Nie)łatwe pytania o liczby

Potem nastąpiła seria pytań szczegółowych. Budżet Warszawy? Tu kandydaci nie dali się zaskoczyć. Powierzchnia Warszawy?

- 250 kilometrów kwadratowych – powiedział Glusman.

- Ponad 200 kilometrów kwadratowych - wtórował jej Jakubiak. W rzeczywistości to ponad 500 kilometrów kwadratowych.

Prowadzący Andrzej Morozowski pytał tez o cenę biletu 20-minutowego ZTM. Jakubiak odparł, że 1,20 zł. Glusman nie odpowiedziała. Kosztuje 3,40 zł.

- To pan może lepiej o parkomatach. Ile kosztuje godzina w parkomacie? - zagaił prowadzący.

- Pierwsza chyba… no wrzucam tam cały czas, ale nie zastanawiam się. W Warszawie łatwiej i taniej jeździć taksówką - kluczył Jakubiak. Glusman wiedziała: trzy złote.

Zadłużenie: problem czy normalność?

Rozmawiano też o gospodarce, co nie może dziwić, wszak Marek Jakubiak to człowiek, który odniósł ogromny sukces w biznesie, a Justyna Glusman wykłada w Szkole Głównej Handlowej. Okazało się, że kandydata Kukiza’15 boli, że "najbogatsze miasto jest największym dłużnikiem" (ponad 5,5 miliarda złotych). Skrytykował też kampanijną licytację na obietnicę.

- W Warszawie wszyscy zastanawiają się jak wydawać, nie jak zarabiać pieniądze. Coraz częściej myślę, o tym, żeby w Warszawie posłużyć się pieniądzem lokalnym, bankiem inwestycyjnym. Warszawiacy powinni inwestować w rozwój swojego miasta i czerpać z tego zyski - opisywał Jakubiak postulując powołanie instytucji "na prawach banku, gdzie udziałowcami są warszawiacy".

Jego konkurentka z Ruchów Miejskich takiego problemu z zadłużeniem nie ma. - Dług jest generowany przez inwestycje. Te gminy, które nie mają długów - nie inwestują. To, czy ktoś ma dług czy nie ma, nie jest pozytywnym wskaźnikiem. Jest nim to, czy jest w stanie spłacać, czy ma pomysł, czy nie przekracza limitów określonych w ustawie o finansach publicznych - argumentowała. Wskazała też nowe możliwości finansowania potrzeb. - Miasto nie wykorzystuje takiego instrumentu, jak obligacje przychodowe, z którego można finansować duże inwestycje infrastrukturalne. To jest ciekawy instrument - uznała Glusman.

Wiceprezydent? "Nie interesuje mnie to"

Na koniec Marek Jakubiak odniósł się do propozycji wiceprezydentury u Patryka Jakiego. Kandydat Zjednoczonej Prawicy dzień wcześniej stwierdził, że widziałby go w takiej roli, gdy wygra wybory. - Z początku myślałem, że to żart. Nie interesuje mnie to. Startuję, żeby być prezydentem, nie wiceprezydentem - odparował polityk Kukiz'15.

