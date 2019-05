Mokotów, Praga Południe, Śródmieście. Weekendowa dawka utrudnień

Informacje

Zmiany na Bokserskiej fot. Urząd Miasta

Od godziny 22.00 w piątek do niedzieli wieczorem będą trwały prace na ulicy Bokserskiej na odcinku od ulicy Gotarda do ulicy Bartłomieja. Drogowcy ułożą tam nową nawierzchnię.

Kierowcy jadący ulicą Bartłomieja, muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ na czas robót drogowych straci ona połączenie z Bokserską. Będzie za to przejezdne skrzyżowanie z ulicą Gotarda.

Jak podaje urząd miasta, objazd będą prowadzony ulicami: Gotarda – Rzymowskiego – Modzelewskiego – aleja Wyścigowa.



Kierowcy będą mogli korzystać także z objazdu ulicami: Rzymowskiego – Puławska – Poleczki – Osmańska – Otomańska – Zatorze – Kłobucka.

Zmiany w tramwajach

Zarząd Transportu Miejskiego przypomina o trwającym remoncie torowiska tramwajowego na Grochowskiej. Prace trwają między Terespolską a Modrzewiową.

Od soboty, od godziny 6.00 zaczną się prace na kolejnym odcinku, czyli do ulicy Gocławskiej. Z ruchu będą wyłączone skrajne pasy wzdłuż torowiska. Kierowcy będą mogli jeździć pozostałymi dwoma w obu kierunkach.

W sobotę, w trakcie prac na torowisku zamiast linii 3 i 22, będą jeździły tramwaje linii: 73 trasą: ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – rondo Żaba – 11 Listopada – Targowa – plac Wileński – Targowa – al. Zieleniecka – al. Poniatowskiego – most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – rondo Zawiszy – Towarowa – Okopowa – rondo Zgrupowania AK "Radosław" – al. Jana Pawła II – Broniewskiego – PIASKI.



Tramwaje linii 3 i 22 znów wjadą na tory w niedzielę. "Trójka" będzie dojeżdżać do przystanku Gocławska. Natomiast linia 22 do pętli przy alei Zielenieckiej. Trasa objazdowa dla linii 6 i 26, które jeżdżą alejami: Zieleniecką i Waszyngtona, nie zmieni się.

Zmiany na Grochowskiej fot. ZTM

Utrudnienia na Międzyparkowej i Strażackiej

Natomiast w sobotę, 25 maja dla kierowców i rowerzystów zostanie zamknięta ulica Międzyparkowa: na odcinku od Bonifraterskiej do stadionu Polonii. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Konwiktorską – Zakroczymską – Szymanowską – Słomińskiego. Również tą trasą pojada autobusy linii: 178, 222 i 503.



Pasy dla rowerów też zostaną zamknięte. Rowerzyści będą mogli objechać ten odcinek wzdłuż ulic Słomińskiego i Dawidowskiego.

"Utrudnienia związane są z montażem urządzeń chłodzących" - podaje ratusz.

W sobotę ze względu na prace związane z budową przyłącza wodociągowego, na Strażackiej, będzie ruch wahadłowy.

Zobacz też materiał o remoncie na Włodarzewskiej:

em/ran