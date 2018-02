Mokotów kontra "fonoholizm". Ograniczą telefony na obozach

Informacje

Mokotowski urząd dzielnicy ograniczy uczestnikom obozów, które finansuje, możliwość korzystania z telefonów komórkowych. Rocznie z wyjazdów organizowanych przez Wydziały Spraw Społecznych i Oświaty korzysta pół tysiąca dzieci.

Organizatorzy obozów będą zobowiązani do tego, by dzieci podczas wypoczynku w jak najmniejszym stopniu używały telefonów. Mokotowski urząd wprowadza taki zapis w konkursach, w których podmioty zewnętrzne rywalizują o dotacje.

- Jednym z zadań dzielnicy jest przeciwdziałanie uzależnieniom, a fonoholizm i zagrożenie, jakie niesie niekontrolowane korzystanie z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych jest coraz częściej obserwowalnym zjawiskiem. Dlatego tym bardziej zależy nam na budowaniu więzi i kontaktów interpersonalnych pomiędzy uczestnikami wyjazdów - mówi Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, wiceburmistrza Mokotowa.

Komórki utrudniają integrację

Jak czytamy w komunikacie urzędu, wychowawcy zauważają, że podczas wyjazdów przywiązanie młodzieży do gadżetów i nowinek technologicznych zniechęca do udziału w zajęciach. Niekorzystnie wpływa też na kontakty z rówieśnikami. Przeniesienie relacji do wirtualnego świata sprzyja też takim zjawiskom jak cyberbullying (zastraszanie, nękanie z wykorzystaniem internetu).

Pomysł organizowania obozów podczas, których dzieci będą miały spędzać czas bez stałego dostępu do telefonów po raz pierwszy został sprawdzony latem 2017 roku. W czasie wyjazdu pilotażowego opiekunowie zabrali dzieciom komórki. "Korzystanie z nich odbywało się tylko w wyznaczonym czasie i według określonych zasad" - przekazuje mokotowski urząd.

Udany efekt pilotażu

Pilotaż pokazał, że uczestnicy byli bardziej skoncentrowani na tym, co dzieje się podczas wyjazdu i aktywniej brali udział w warsztatach i zajęciach.

Rocznie z oferty wyjazdów organizowanych przez mokotowski urząd dzielnicy korzysta blisko 500 dzieci. Podczas kolejnych obozów organizatorzy będą już zobligowani do dbania o to, by uczestnicy mieli jak najwięcej czasu na zabawę i rekreację bez korzystania z komórek.

