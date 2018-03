Mokotów: awaria rury ciepłowniczej. Sześć budynków bez ogrzewania

Informacje

Awaria rury ciepłowniczej na Mokotowie. Mieszkańcy sześciu budynków przy ulicy Melomanów do niedzielnego poranka mogą być pozbawieni ogrzewania i ciepłej wody.

Do awarii doszło w sobotę po godzinie 10 przy skrzyżowaniu Czerniakowskiej z Gagarina.

- Zaplanowany czas na usunięcie tej awarii to 24 godziny. Do uszkodzenia rury doszło na sieci magistralnej – informuje Aleksandra Żurada, rzeczniczka firmy Veolia.

I dodaje, że najpierw konieczne jest zlokalizowanie miejsca awarii, odwodnienie go, następnie ekipa usuwająca usterkę musi zrobić wykop, by dostać się do rury. Po zakończeniu prac konieczne jest ponowne nawodnienie naprawionej instalacji. - Będziemy starali się zakończyć te prace jak najszybciej - zapewnia rzeczniczka.

Przerwa w dostawach ciepła dotyczy budynków numer 2, 2A, 4, 6, 8 i 10 przy ulicy Melomanów. Oznacza, że nie będzie w nich działało centralne ogrzewanie i nie będzie też podgrzewana ciepła woda.

Zgodnie z komunikatem na stronie Veolii awaria powinna zostać usunięta do godziny 10.45 w niedzielę.

Mobilizacja służb

Początkowo na miejsce wezwana została straż pożarna. - Otrzymaliśmy zgłoszenia o czarnym dymie unoszącym się w rejonie skrzyżowania Czerniakowskiej z Gagarina. Okazało się, że para unosząca się w tym miejscu spowodowana jest awarią rury - informował Paweł Jung z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na Czerniakowską wezwane zostało też pogotowie wodociągowe, jednak jak przekazała nam rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, awaria dotyczy infrastruktury sieci ciepłowniczej i to obsługująca ją firma zajmie się usuwaniem jej skutków.

