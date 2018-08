"MÃ³j wpis byÅ‚ haniebny". Sztab Jakiego decyduje o losie skarbnika

Informacje

Michał Szpądrowski został wydalony ze sztabu Patryka Jakiego fot. TVN24

Michał Szpądrowski został wykluczony ze sztabu wyborczego Patryka Jakiego. Powodem tej decyzji jest oburzający wpis radnego w mediach społecznościowych. Szpądrowski przeprosił za swoje zachowanie, ale nie pomogło mu to w utrzymaniu pozycji skarbnika sztabu.

Ursynowski radny został wydalony ze sztabu wyborczego Patryka Jakiego z powodu antysemickiego wpisu sprzed ośmiu lat. Nagłośnili go politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. "Te słowa są tak haniebne i ohydne, że nie będę ich cytował. Zobaczcie sami! Szok! Takich ludzi do ratusza chce wprowadzić Patryk Jaki" - napisał na Twitterze Marcin Kierwiński z PO. Zamieścił też zrzut ekranu z wymianą komentarzy między Szpądrowskim a jego znajomym.

"Szpąder, jutro jest nalot żydków na Wawkę!!! Przylatuje boeing 747-400 z Tel Awiwu. Jak chcesz to pojedziemy na 6.20 na lotnisko i ich przywitamy gazem" – napisał kolega Szpądrowskiego (pisownia oryginalna).

Na co on odpowiedział: "Hmm gdyby nie ta godzina, to bym ich powitał serią z kałasznikowa" (pisownia oryginalna).

Skarbnik w sztabie @PatrykJaki chciałby.....

No właśnie. Te słowa są tak haniebne i ohydne, że ich nie będę cytował. Zobaczcie sami! Szok!. Takich ludzi do ratusza naszej stolicy chce wprowadzać Patryk Jaki #JakiWstyd pic.twitter.com/SW590xqjTH — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) 23 sierpnia 2018

"Młodzieńcza głupota"

Po ujawnieniu dawnego wpisu radny przeprosił natychmiast za swoje zachowanie. "W pełni zgadzam się, że mój wpis z czasów, gdy miałem 15 lat był haniebny. Przelałem jako zadośćuczynienie za młodzieńczą głupotę pieniądze na rzecz Fundacji Ochrony Mienia Żydowskiego" - napisał na Twitterze. Dodał też, że usunął już kontrowersyjne słowa.

W pełni zgadzam się ze mój wpis z czasów gdy miałem 15 lat był haniebny. Przelałem jako zadośćuczynienie za młodzieńczą głupotę pieniądze na rzecz Fundacji Ochrony Mienia Żydowskiego. Wpis skasowałem a wszystkich urażonych najmocniej przepraszam. pic.twitter.com/DVhWHuv840 — Michał Szpądrowski (@MichalSzpader) 23 sierpnia 2018

Na zamieszanie wokół skarbnika natychmiast zareagował sztab Patryka Jakiego. Jego przewodniczący, Oliwer Kubicki, oznajmił na Twitterze wykluczenie Szpądrowskiego.

- Musieliśmy potwierdzić, że taka sytuacja miała miejsce, bo cytowana wypowiedź miała miejsce kilka lat temu, więc należało to sprawdzić. We wtorek podjęliśmy po potwierdzeniu, że takie słowa padły, decyzję o zaprzestaniu współpracy z panem Szpądrowskim, ponieważ pomimo faktu, że to wypowiedź sprzed kilku lat i wypowiedziana przez nastolatka, to uważamy, że takie słowa są nieakceptowalne - powiedział w rozmowie z PAP Kubicki.

Do sprawy Szpądrowskiego odniósł się również przebywający aktualnie w Sofii Patryk Jaki. - My reagujemy szybko, pokazujemy różnice standardów. Pokazujemy też otoczenie Trzaskowskiego, gdzie są ludzie, którzy popełniali błędy z punktu widzenia dobra publicznego i nie ma żadnej reakcji. My reagujemy szybko, pokazujemy inne standardy, a oni co? Mają w swoim otoczeniu ludzi odpowiedzialnych za reprywatyzację, za gigantyczne złodziejstwo, a z drugiej strony mamy piętnastolatka, który coś napisał. Widać różnicę standardów - powiedział dziennikarzom kandydat na prezydenta.

Nie tolerujemy takich zachowań. Podj. dec. o wykluczeniu M. Szpądrowskiego ze sztabu. To jest różnica standardów. Teraz czas na to samo dla ludzi z PO:

1. odpowiedzialnych za kradzież kamienic

2. wykluczenie ze sztabu RT dziwnych lobbystów

3. Drobiszewskiego pic.twitter.com/U8Gi7GwHjx — Oliwer Kubicki (@OliwerKubicki) 23 sierpnia 2018

- Przez ostatnie dwa tygodnie ujawnialiśmy podejrzane osoby z otoczenia Rafała Trzaskowskiego, czyli osoby podejrzane o lobbing, o używanie wulgarnego języka. Jedna z osób została wyrzucona z ratusza przy okazji afery reprywatyzacyjnej. Była ona też podejrzewana o związki z deweloperami warszawskimi - powiedział Kubicki. Zaznaczył, że nie było do tej pory żadnej odpowiedzi Rafała Trzaskowskiego.

- Nie mówimy o zachowaniach sprzed lat, młodzieńczych, tylko o ludziach, którzy dzisiaj wypowiadają te słowa, dzisiaj działają. Codziennie, od dzisiaj do końca kampanii wyborczej, będziemy apelować i pytać Rafała Trzaskowskiego, jak on zamierza się ustosunkować do tych osób ze swojego otoczenia - zapowiedział szef sztabu wyborczego.

Zobacz prezentację sztabu wyborczego Patryka Jakiego:

kk/PAP/mś