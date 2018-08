Informacje

"Prace przy modernizacji linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia 447) są już na ostatniej prostej. W najbliższych dniach wykonawca PKP PLK S.A. odtworzy nawierzchnię jezdni na ulicach Świerszcza i Traktorzystów, w miejscach, w których wybudował przejścia podziemne na perony stacji Włochy i Ursus" – poinformował ratusz.Prace oznaczają zmiany w ruchu.Od środy, od około godz. 10.30, do poniedziałku, do około godz. 10.30 zwężona będzie. Wprowadzony będzie jeden kierunek ruchu – w stronę Globusowej.W tym czasie na wysokości parku Kombatantów, będzie można pojechać tylko w kierunku Globusowej. Objazd w przeciwnym kierunku będzie odbywał się ulicami: Cienista – Obrońców Pokoju – Łuki Wielkie –Chrościckiego.

Od piątku, 24 sierpnia, od godz. 23.45, do poniedziałku, 27 sierpnia, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie Cierlicka (od Wiosny Ludów do Traktorzystów). W tym czasie jezdnia pod wiaduktem kolejowym zostanie wyłączona z ruchu.



Od strony ulic Lalki i Kościuszki możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Kościuszki lub Spisaka –Pużaka –Sławka do Dzieci Warszawy i dalej ulicami: Ryżowa – aleja 4 czerwca 1989 r. do Traktorzystów.



"Od 24 do 31 sierpnia ruch na tej ostatniej ulicy, w rejonie stacji PKP Ursus, będzie odbywał się wahadłowo. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do końca sierpnia. Autobusy linii: 177, 187, 517, N35, N85 zostaną skierowane na trasy objazdowe" – ostrzega urząd miasta.

