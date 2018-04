Mnóstwo remontów na majówkę. Utrudnienia w sześciu dzielnicach

Informacje

Remont przejdzie m.in. rondo Dmowskiego fot. tvnwarszawa.pl / Infoulice

Drogowcy zamierzają wykorzystać długi majowy weekend na remonty ważnych ulic w różnych rejonach miasta. Trzeba przygotować się na zmiany w ruchu i w kursowaniu komunikacji miejskiej. Przez kilka dni zamknięte będzie m.in. rondo Dmowskiego.



Od piątku 27 kwietnia, od godziny 23 do poniedziałku, 7 maja, do godziny 6 zamknięty dla ruchu będzie przejazd przez tory kolejowe w ciągu ulicy Karczunkowskiej. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Puławską - Baletową (uruchomiona jest możliwość skrętu z Puławskiej w Baletową) - Starzyńskiego (Dawidy Bankowe).

Utrudnienia związane są z przebudową kanalizacji w ramach budowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi. Wykonawca, czyli spółka PKP PLK przekonuje, że na czas tych robót musi zamknąć także tymczasową jezdnię, którą na co dzień kierowcy omijają plac budowy.

Objazd Karczunkowskiej fot. Infoulice

Zmiany na Lazurowej

Również od piątku 27 kwietnia od godziny 23 do poniedziałku (30 kwietnia) do godziny 4 zamknięte dla ruchu będą: zachodnia jezdnia Lazurowej - na odcinku od Górczewskiej do Sterniczej oraz wlot ulicy Człuchowskiej.



Utrzymany będzie ruch na wschodniej jezdni (w kierunku Górczewskiej). Wyłączona z ruchu zostanie nowo wybudowana jezdnia, którą kierowcy jeżdżą w stronę Połczyńskiej. Wykonawca robót ułoży w weekend ostatnią warstwę nawierzchni. Zamknięty będzie także wlot ulicy Batalionów Chłopskich oraz obydwie jezdnie Człuchowskiej (pomiędzy Lazurową a ulicami Rozłogi i Karabeli). Objazd zostanie poprowadzony: Górczewską, Powstańców Śląskich i Połczyńską. Jadący od strony ulicy Batalionów Chłopskich powinni kierować się do Szeligowskiej.

Komunikacja miejska też zostanie skierowana na objazdy. Autobusy linii 105 (w kierunku krańców RONDO DASZYŃSKIEGO, BROWARNA), 112 (w kierunku krańca CH MARKI) i 189 (w obydwu kierunkach) pojadą objazdem Górczewską i Powstańców Śląskich. Linia autobusowa 112 w kierunku krańca KAROLIN od skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej pojedzie ulicami Powstańców Śląskich i Połczyńską, a dalej swoją trasą podstawową. Autobusy linii 190 z pętli OS. GÓRCZEWSKA będą kursowały Górczewską. Linie nocne N42 (w kierunku krańca DW. CENTRALNY) i N45 (w kierunku krańca KAROLIN ) będą jeździły Powstańców Śląskich i Połczyńską (linia N42 w przeciwnym kierunku pojedzie Górczewską).



Ponadto 28 i 29 kwietnia zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-5 na trasie: CM. WOLSKI - Fort Wola - Połczyńska - Powstańców Śląskich - Człuchowska - zawrotka na skrzyżowaniu ulic Człuchowska/Rozłogi/ Karabeli - ROZŁOGI 01 - Człuchowska - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Fort Wola - CM. WOLSKI.

Objazd Lazurowej fot. Infoulice

Zamknięty plac Krasińskich

Kolejne zmiany w ruchu, które zaczynają obowiązywać już w piątek 27 kwietnia dotyczą okolic placu Krasińskich. Od godziny 23.30 do niedzieli (6 maja) także do 23.30 zamknięte dla ruchu będzie skrzyżowanie placu ze Świętojerską i Bonifraterską.



Skrzyżowanie będzie całkowicie wyłączone z ruchu. Na Bonifraterskiej i Świętojerskiej (od strony Andersa) przed skrzyżowaniem wytyczone zostaną zawrotki. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Muranowską (i dalej Stawki do zawrotki na wysokości Edelmana) - Andersa - Marszałkowska - Senatorska. Nadal - ze względu na remont - zamknięty pozostaje plac Krasińskich i Miodowa od Długiej do Senatorskiej.



Drogowcy chcą zakończyć prace na placu Krasińskich do końca maja, a na Miodowej do końca czerwca. Zależy to jednak od czasu trwania wykopalisk archeologicznych. Remonty dwóch pozostałych skrzyżowań (Miodowa/Długa, Miodowa/Senatorska) planowane są na lipiec.



Pasażerowie komunikacji muszą przygotować się na zmiany. Autobusy linii 116 i 222 skręcą z Alej Jerozolimskich w Kruczą i dalej pojadą przez plac Powstańców Warszawy i ulicami: Mazowiecką (powrót Kredytową, Jasną i Zgoda) - Królewską - przez plac Piłsudskiego - Focha - Moliera - Senatorską - przez plac Bankowy - Andersa.

Podobną trasą (z tym, że z ulicy Świętokrzyskiej) pojadą autobusy linii 178. Natomiast autobusy linii 227 z placu Bankowego pojadą ulicami Andersa i Muranowską. Linia nocna N44 będzie kursowała ulicami: Marszałkowską - Królewską i dalej przez plac Piłsudskiego i plac Teatralny do Senatorskiej i Andersa.

Utrudnienia na placu Krasińskich fot. Infoulice

Prace tramwajarzy na Pradze

Kolejne utrudnienia czekają mieszkańców na Pradze Północ. Od piątku 27 kwietnia od godziny 23 do poniedziałku (7 maja) do godziny 6 zamknięty będzie przejazd przez tory tramwajowe na ulicy Zatylnej przy Jagiellońskiej.



Zamknięta dla ruchu zostanie ulica Zatylna łącząca wzdłuż nasypu kolejowego Wybrzeże Helskie z Jagiellońską. W tym czasie tramwajarze wymienią tory na przejeździe. Jadący Jagiellońską od strony Trasy Toruńskiej nie będą mogli skręcić w Zatylną. Objazd zostanie poprowadzony przez rondo Starzyńskiego i dalej Jagiellońską oraz Ratuszową. Natomiast jadący Wybrzeżem Helskim będą musieli skręcić w prawo na łącznicę i dojechać nią do ronda Starzyńskiego. W lewo przy ZOO w ulicę Zatylną będą mogli skręcić tylko dojeżdżający do Wybrzeża Puckiego i do posesji.



Od 28 kwietnia do 6 maja tramwaje zmienią trasy. Tramwaje linii 18 z Mostu Gdańskiego skręcą w prawo w Jagiellońską i dojadą do pętli RATUSZOWA-ZOO. Na tej samej pętli trasę zakończy linia 20. Na ulice wyjadą autobusy linii Z-20, które pojadą trasami: ŻERAŃ FSO - Jagiellońska - św. Cyryla i Metodego - Targowa - al. "Solidarności" - DW. WILEŃSKI (powrót: al. "Solidarności" - Jagiellońska).

Zamknięty przejazd na Zatylnej fot. Infoulice

Duże zmiany przy placu Grunwaldzkim

Długi weekend to także frezowanie. Od soboty 28 kwietnia od godziny 22 do środy 2 maja do godziny 4 zamknięte dla ruchu będą obydwie jezdnie alei Jana Pawła II na wysokości placu Grunwaldzkiego.



Na zamkniętym odcinku ulicy zostanie wymieniona nawierzchnia. Zamknięte będą obydwie jezdnie alei Jana Pawła i ulica Popiełuszki - na odcinku od zjazdu na ulicę Kłopot (i do Centrum Handlowego) do Krasińskiego oraz obydwie jezdnie Broniewskiego - od ulicy Stasiaka.



Jadący Popiełuszki od strony Słowackiego będą musieli rozjechać się w prawo lub w lewo w Krasińskiego. Podobnie nie będzie można skręcić z Krasińskiego w Popiełuszki w kierunku centrum. Natomiast z Ronda Zgrupowania AK „Radosław” będzie można dojechać tylko do zjazdu w ulicę Kłopot. Połączenie z Broniewskiego straci ulica Stasiaka (zamknięte będzie skrzyżowanie z tą ulicą), a z aleją Jana Pawła II - aleja Wojska Polskiego (trzeba będzie skręcić w Wyspiańskiego).



Objazdy zamkniętych jezdni na placu Grunwaldzkim będą poprowadzone ulicami: Krasińskiego - Powązkowską; Krasińskiego - przez plac Wilsona - Mickiewicza - Andersa - Stawki; a także Boguckiego - Rydygiera. Zalecany będzie dalszy objazd: Słomińskiego - Szymanowską - Zakroczymską - Wenedów - Wisłostradą - Krasińskiego.



Na ulicy Popiełuszki (od Krasińskiego do placu Grunwaldzkiego) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24). Uwaga, nie będzie również możliwości dojazdu do parkingów zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych.



Komunikacja też zostanie skierowana na objazdy. Autobusy linii 205 będą kursowały ulicą Krasińskiego. Linie nocne N13 i N63 pojadą objazdem: Andersa, Mickiewicza i Słowackiego. Natomiast linia N46 w kierunku Metro Młociny będzie jeździła ulicami: Stawki - Okopową - Powązkowską - Krasińskiego. W przeciwnym kierunku pojedzie ulicami Krasińskiego i Powązkowską, a dalej Dziką.



Dodatkowo, zamknięte będą przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów przez ulice Broniewskiego (przy skrzyżowaniu ze Stasiaka) i Popiełuszki (na placu Grunwaldzkim; piesi powinni korzystać z przejścia na wysokości wyjazdu z Wyspiańskiego.

Objazdy placu Grunwaldzkiego fot. Infoulice

Utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim

Od niedzieli 29 kwietnia od godziny 7 do czwartku, 3 maja, do godziny 22 zamknięte dla ruchu będą obydwie jezdnie Wału Miedzeszyńskiego - na odcinku od Fieldorfa do Afrykańskiej.



Na zamkniętym odcinku ulicy zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Wyłączone z ruchu będą jezdnie Wału Miedzeszyńskiego w obydwu kierunkach. Zamknięte będzie także skrzyżowanie z Afrykańską. Przed skrzyżowaniem w pasie dzielącym jezdnie Wału zostanie wytyczona zawrotka.



Z Wersalskiej będzie można wyjechać tylko w prawo w kierunku Mostu Łazienkowskiego. Zamknięte będą także zjazdy z Mostu Łazienkowskiego na Wał Miedzeszyński w kierunku Wawra. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Fieldorfa - Ostrobramską - aleją Stanów Zjednoczonych.



Komunikacja zostanie skierowana na objazdy. Linia autobusowa 146 pojedzie objazdem ulicami: Fieldorfa - Meissnera - Bora-Komorowskiego - Egipską - Ateńską - Brukselską - Paryską i dalej swoją trasą podstawową.



Zamknięte będą także przejścia dla pieszych przez Wał Miedzeszyński przy skrzyżowaniu z Afrykańską oraz przy wyjeździe z dawnych hangarów.

Objazdy na Wale Miedzeszyńskim fot. Infoulice

Zamknięte rondo Dmowskiego

Duże utrudnienia czekają też mieszkańców w samym centrum Warszawy. Od środy, 2 maja, od północy do poniedziałku, 7 maja, do godziny 4 zamknięte dla ruchu będzie rondo Dmowskiego.



Na zamkniętym odcinku ulicy zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Zamknięte będą Aleje Jerozolimskie od Poznańskiej do Kruczej oraz Marszałkowska od Żurawiej do ulicy Widok. Dla dojeżdżających Alejami Jerozolimskimi do skrzyżowania z Emilii Plater od strony Ochoty będą dwa pasy do skrętu w lewo na objazd. Dalej będzie można pojechać tylko z jednego pasa (utrzymany będzie także wyjazd z Pankiewicza), ale trzeba będzie skręcić w Poznańską. Z kolei jadący Alejami Jerozolimskimi od strony mostu Poniatowskiego będą musieli rozjechać się w prawo lub w lewo w Kruczą.



Połączenie z Marszałkowską straci Nowogrodzka. Skrzyżowanie tych ulic również będzie miało wymienioną nawierzchnię. Jadący z placu Konstytucji będą mogli skręcić w prawo w Piękną lub w lewo w Koszykową, a z jednego pasa będą mogli pojechać dalej prosto, ale będą mogli dojechać tylko do Wspólnej i tutaj będą musieli skręcić. Na ulicy Widok zostanie zawrócony kierunek ruchu i będzie można nią pojechać z Kruczej do Marszałkowskiej.



Objazdy zamkniętego skrzyżowania Alej Jerozolimskich z Marszałkowską zostaną poprowadzone ulicami: Piękną - Kruczą - Bracką - Szpitalną - placem Powstańców Warszawy - Świętokrzyską (w przeciwnym kierunku ulicami Jasną - Zgoda); Emilii Plater - Świętokrzyską; Świętokrzyską - przez rondo ONZ - al. Jana Pawła II; Koszykową - Chałubińskiego. Zalecane będą dalsze objazdy: Wisłostradą - Trasą Łazienkowską - al. Niepodległości - Chałubińskiego - al. Jana Pawła II - al. "Solidarności" lub Towarową - przez rondo Daszyńskiego - Prostą.

Utrudnienia na rondzie Dmowskiego fot. Infoulice

>> ZOBACZ JAK W UBIEGŁYM SEZONIE WYGLĄDAŁY WEEKENDOWE FREZOWANIA <<

kw/pm