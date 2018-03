Mniej samochodów i hałasu. Imprezy w parkach na nowych zasadach

Informacje

Impreza na Agrykoli (zdjęcie ilustracyjne) fot. Marcin Gula / tvnwarszawa.pl

Do parków wjedzie mniej samochodów, a imprezy będą organizowane tylko w wyznaczonych miejscach. Ratusz zabawom w parku mówi tak, ale pod pewnymi warunkami.



Urzędnicy ogłosili przetarg na organizację imprez na Polu Mokotowskim i Agrykoli.

Niewielka ingerencja w zieleń

Jeżeli chodzi o Pole Mokotowskie, urzędnicy realizują w tym miejscu założenia wypracowane z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych. Na Polu Mokotowskim imprezy odbywać się tam będą od czerwca do września, nie więcej niż dwa razy w miesiącu. W parku nie odbędzie się więcej niż sześć wydarzeń. Takie założenia urzędnicy wypracowali wspólnie z mieszkańcami na konsultacjach społecznych.

Zdecydowanie więcej imprez odbędzie się na Agrykoli. Urzędnicy zapowiadają wydarzenia w terminach:

5 – 6 maja, 12 – 13 maja,

2 – 3 czerwca, 9 – 10 czerwca, 16 – 17 czerwca,

7 – 8 lipca, 14 – 15 lipca, 21 – 22 lipca, 28 – 29 lipca,

4 – 5 sierpnia, 11 – 12 sierpnia, 18 – 19 sierpnia, 25 – 26 sierpnia,

8 – 9 września, 15 – 16 września, 22 – 23 września, 29 – 30 września.





Urzędnicy wymagają od potencjalnych organizatorów jak najmniejszej ingerencji w znajdującą się w parkach zieleń. "Główne warunki to przede wszystkim umieszczanie infrastruktury niezbędnej do organizacji imprezy, takiej jak scena czy namioty, w pierwszej kolejności na nawierzchniach utwardzonych" - czytamy w komunikacie.

Z kolei na trawnikach instalacje mogą być umieszczane wyłącznie na specjalnie do tego przystosowanych podłogach. Proponowane zapisy w umowach ograniczają wjazd samochodów na trawniki i alejki parkowe.

Stawiają na pikniki

Ratusz oczekuje też, że ewentualne elementy reklamowe będą umieszczone wyłącznie wewnątrz sceny czy też namiotów. Niemile widziane są też duże balony, czy inne urządzenia generujące nadmierny hałas.

Miasto stawia na wydarzenia o charakterze pikników, wydarzeń społecznych, kulturalnych, teatralnych.

Imprezy mają być organizowane w miejscach najlepiej do tego przystosowanych. W Agrykoli - na głównym tarasie u podnóża schodów do Zamku Ujazdowskiego, który ma nawierzchnię wyłożoną płytami chodnikowymi i kostką granitową z wkomponowanymi trawnikami, dwoma fontannami i czterema rabatami kwiatowymi, oraz teren w al. Hopfera.

Na Polu Mokotowskim to między innymi obszar ostatnio przyłączony do parku (po bazie MPO) oraz w rejonie byłego pubu Merlin.

Kolejny przetarg

Na oferty w przypadku Agrykoli Zarząd Zieleni czeka do 22 marca 2018 r. do godz. 10.00, w przypadku Pola Mokotowskiego do 5 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00.

Następny konkurs, który zostanie ogłoszony, będzie dotyczył wydarzeń w parku Rydza-Śmigłego.

