Mniej pociągów dojedzie na lotnisko

Informacje

Mniej pociągów na lotnisko fot. ZTM

Od piątku na pasażerów Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej czekają utrudnienia. Większość pociągów nie dojedzie na lotnisko Chopina, a zakończy kurs na Dworcu Zachodnim.

W piątek PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczną remont na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Lotnisko Chopina. Kolejarze przewidują zakończenie prac na 17 lipca.

Skrócone trasy

Pociągi KM RL i SKM S3 będą kursowały w skróconych relacjach: Modlin – Warszawa Zachodnia i Wieliszew / Legionowo Piaski – Warszawa Zachodnia.

Pociągi SKM S2 w większości będą również kończyły i zaczynały kursy na stacji Warszawa Zachodnia. W dzień powszedni – połowa, a w weekend – 31 z 37 kursów będzie realizowanych na trasie skróconej.

PKP ostrzega, że 5 do 17 lipca rozkład jazdy SKM S2 będzie się kilkukrotnie zmieniał, dlatego kolejarze zachęcają do jego sprawdzania. Zmieni się także kursowanie pociągów KM do i z Piaseczna. Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny na stronie Kolei Mazowieckich.

Więcej autobusów

Jak zaznacza PKP, w czasie remontu częściej będzie jeździć lotniskowa linia autobusowa 175 na odcinku Centrum – Lotnisko Chopina. Na tej trasie autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 10 minut

Honorowane będą również bilety KM w pojazdach stołecznej komunikacji. Można z nich skorzystać w:

- autobusach linii: 175 (na odcinku Dworzec Centralny – Lotnisko Chopina), 188 (na odcinku Baleya – Lotnisko Chopina), 148 i 331 (na odcinku PKP Okęcie – Lotnisko Chopina), 228 (na odcinku PKP Okęcie – Ośrodek Wojskowy), 709 i 727 (na odcinku Metro Wilanowska – PKP Piaseczno)

- metrze na odcinku Centrum – Stokłosy

- autobusach i tramwajach, na odcinkach pokrywających się z wymienionymi powyżej.

Dodatkowo w pociągach lotniskowych, w ramach oferty "Wspólny bilet ZTM – KM – WKD", obowiązuje stałe wzajemne honorowanie biletów.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o budowie podziemnej kolejki na Bródnie:

mp/ran