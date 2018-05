Mniej metra w popołudniowym szczycie. ZTM uruchamia dodatkową komunikację

Informacje

W popołudniowym szczycie metro będzie kursowało rzadziej. Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia komunikację uzupełniającą - linię tramwajową 75 i autobusową Z.

W nocy metro rozpoczęło wymianę szyn na Ursynowie. Do tego doszły problemy techniczne, które będzie można rozwiązać dopiero podczas nocnej przerwy w kursowaniu podziemnej kolejki. W związku z tym pociągi w godzinach szczytu będą jeździły co około 4 minuty, a nie co 2,5 minuty.

Dodatkowa komunikacja

W godzinach 15.00 – 20.00 pomiędzy stacjami Wilanowska a Metro Marymont będzie jeździłana trasie:METRO MARYMONT – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – Puławska – METRO WILANOWSKA.W tych samych godzinach wszystkie kursy skróconezostają z METRA MARYMONT wydłużone trasą:Marymoncka – most Marii Skłodowskiej-Curie – Kuklińskiego – Trakt Nadwiślański – Światowida do pętli TARCHOMIN KOŚCIELNY.Ponadto o godzinie 15.20 na ulice wyjedziekursująca na trasie:METRO WILANOWSKA – Puławska – Bukowińska – Rolna – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – al. Komisji Edukacji Narodowej – OS. KABATY.Informatorzy Zarząd Transportu Miejskiego będą pracowali na stacjach metra: Marymont, Plac Wilsona, Dworzec Gdański, Ratusz-Arsenał, Świętokrzyska, Centrum, Politechnika, Pole Mokotowskie, Wierzbno oraz Wilanowska.

Jak informuje Anna Bartoń rzeczniczka metra, w piątek podróżujący metrem nie powinni odczuć skutków prac nad wymianą szyn. A te potrwają do 15 grudnia.

