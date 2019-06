Informacje

Zmiany w komunikacji miejskiej fot. ZTM

O 12 procent autobusów i 18 procent tramwajów mniej. Zarząd Transportu Miejskiego zmienia rozkłady jazdy na wakacje.

Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać od poniedziałku, kiedy na przystanki nie podjadą autobusy dedykowane szkołom (205, 304, 318, 320, 323, 332, 379 i 339). Ponadto w dni wolne nie będą kursowały autobusy linii: 130, 195, 196, 201, 207, 214, 225, 228, 249, 256, 262 i 501.

Zmiany w czerwcu

"Uczniowie będą odpoczywali od nauki, więc autobusy linii:nie będą miały kursów szkolnych i podjazdów pod szkoły” - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

Jak podają urzędnicy, zmienią się też rozkłady jazdy linii: 121, 131, 154, 156 i 178. Z kolei tramwaje linii: 1, 9, 17 i 33 w godzinach szczytu będą jeździły co 5 minut, linii 2 i 31 – co 4-5 minut, a linii: 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35 i 41 – co 10 minut.

Na tory wyjadą zabytkowe wagony linii turystycznej T. Pociągi metra i Szybkiej Kolei Miejskiej będą jeździły bez zmian.

Zmiany od lipca

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone od lipca, kiedy zmienią się rozkłady linii: 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 118, 119, 124, 128, 131, 141, 150, 152, 155, 162, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 211, 210, 250, 262, 338, 340, 503, 504, 507, 511, 516, 518, 520, 521, 523, E-1, E-2, E-7, E-9, 704, 709, 710, 713, 714, 719, 723, 724, 727, 731, 735, 739, 742, 750 i L20.

Zawieszone zostaną kursy szkolne autobusów linii 114, a od 8 lipca kursowanie linii 308.

"Zmieni się też rozkład jazdy metra w godzinach szczytu. Pociągi linii M1 będą podjeżdżały na perony co 2 minuty 50 sekund, a linii M2 - co 3 minuty 30 sekund. Kursowanie SKM nie zmieni się" - podaje ZTM.

Informowaliśmy o ćwiczeniach służb na nowych stacjach metra:

kz/pm