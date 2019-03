Informacje

Uczestnicy zgromadzenia w Warszawie spotkali się na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Królewską. Jak informował nasz reporter Lech Marcinczak, przed 10 na miejscu było już kilkaset osób, a liczba szybko rosła. Potem manifestanci ruszyli Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi i Kruczą. Przed godziną 12 dotarli przed siedzibę Ministerstwa Energii, które znajduje się u zbiegu Kruczej i Wspólnej. Tam odbywa się pikieta.

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że "na trasie przemarszu mogą występować krótkotrwałe wstrzymania ruchu tramwajowego".

Protest obserwuje reporterka TVN24. - Mają hasła, by ratować matkę Ziemię od plastiku, rezygnować z polityki energetycznej opartej na ropie. "Ropa to wtopa", "Plastic is not fantastic" - takie hasła pojawiają się na transparentach tych młodych ludzi. Kilka tysięcy uczniów warszawskich szkół wyszło na ulice. Przed Ministerstwem Energii chcą wykrzyczeć postulaty dotyczące głównie polityki wobec zmian klimatycznych. Chcą też zwrócić uwagę na brak tego - relacjonuje Karolina Wasilewska. - Kilka tysięcy uczniów warszawskich szkół wyszło na ulice - ocenia reporterka TVN24.

1/5 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Jakub Kamiński / PAP 2/5 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Jakub Kamiński / PAP 3/5 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Jakub Kamiński / PAP 4/5 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Jakub Kamiński / PAP 5/5 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Jakub Kamiński / PAP









"Edukacja o środowisku w szkołach praktycznie nie istnieje, uczniowie często nie wiedzą jak poważny jest problem, z którym będą musieli zmierzyć się w przyszłości. Szkoły nie dają nam dobrego przykładu, takiego jak segregacja śmieci, czy nie używanie plastiku. To musi się zmienić!" - zapowiadali na facebookowej stronie akcji.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny odbywa się 15 marca w 1769 miejscach w 112 krajach. W Polsce wydarzenie zaplanowano w 23 miastach. Jak przypomina Wasilewska, inspiracją dla młodych ludzi była Szwedka Greta Thunberg, która w zeszłym roku samodzielnie wyszła przed szwedzki parlament, żeby zaprotestować przeciwko bezczynności polityków.

1/10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 5/10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 6/10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 7/10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 8/10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 9/10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 10/10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl



















ap/b