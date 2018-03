Informacje

Turniej na Torwarze TVN24



Najmłodsi miłośnicy łyżwiarstwa figurowego rywalizują w weekend w Warszawie. - To co widać z trybuny wydaje się czymś lekkim, zwiewnym, właściwie wykonywanym bez wysiłku, a tak naprawdę jest to bardzo ciężka praca - opowiada organizatorka turnieju.

- Łyżwiarstwo figurowe jest dla mnie moim życiem - zaczyna młoda łyżwiarka.A jak to życie wygląda? Zainteresowani mogą obejrzeć łyżwiarskie wyczyny młodych sportowców w ten weekend na Torwarze.

- Wyjątkowość tych konkretnych zawodów polega na tym, że przyjeżdżają do nas zawodnicy praktycznie z całej Europy. W tegorocznej edycji mamy zawodników z Białorusi, Litwy, Łotwy, Danii, Szwecji - wylicza Beata Niedziółka-Rosa z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.



- Magia łyżwiarstwa figurowego polega na tym, że to co widać z trybuny wydaje się czymś lekkim, zwiewnym, właściwie wykonywanym bez wysiłku, a tak naprawdę jest to bardzo ciężka praca. Proszę mi uwierzyć, że dzieci po trzyminutowym programie schodzą jakby przebiegły kilka kilometrów - dodaje Niedziółka-Rosa.



kz/b