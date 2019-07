Informacje

Miuosh wraz z FDG. Orkiestrą i gośćmi wystąpi w sobotę w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Specjalny koncert jest jednym z pierwszych wydarzeń przygotowanych w ramach obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Transmisję będzie można zobaczyć na antenie TVN24.

Tegoroczna edycja rocznicowego koncertu nosi tytuł "Powstawanie". - Spotykamy się dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego o godzinie 21 na koncercie Miuosha. Są jeszcze bilety, więc jeśli jeszcze ktoś się waha, można je kupić przed samym koncertem - zachęcał dyrektor placówki Jan Ołdakowski w programie "Wstajesz i Weekend" na antenie TVN24.

"Chodzi o złapanie chwili"

- Koncert z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego przygotowany jest przez muzyka, który jest Ślązakiem. Będą też warszawscy goście. Będą przygotowane specjalnie na ten koncert utwory - mówił dyrektor. - Powstanie Warszawskie jest bardzo dramatyczne i język sztuki jest dobrym językiem, do tego żeby w nim opowiadać o tym wydarzeniu - mówił Ołdakowski.

Artyście towarzyszyć będzie FDG. Orkiestra oraz goście: Wojciech Waglewski, Bela Komoszyńska (Sorry Boys), Natalia Grosiak (Mikromusic), Daria Ryczek i Mateusz Konieczny. W repertuarze - poza nowymi kompozycjami - znajdą się utwory z albumu Miuosha "POP."

- Poproszono nas, żebyśmy zagrali nasz koncert i wzbogacili go o parę numerów, które będą nawiązywać do Powstania. Sięgnęliśmy po to, co było dotychczas wykonywane w ramach powstańczych projektów. Dlatego na koncercie pojawią się Natalia Grosiak i Wojtek Waglewski, którzy nagrywali już piosenki związane z obchodami - powiedział Miuosh w rozmowie z PAP.

Podkreślił, że ten koncert "to jednorazowe wydarzenie" oraz, że chodzi "o złapanie chwili i wyjątkowości wspólnego występu".

Dla rapera i producenta Miuosha będzie to kolejny powstańczy projekt. W 2016 r., wraz ze Smolikiem i Natalią Grosiak z Mikromusic przygotował album "Historie", dla którego inspiracją były opowieści osób, które przeżyły Powstanie Warszawskie. Będzie to również kolejny koncert, podczas którego raper współpracuje z muzykami, na co dzień nagrywającymi inne gatunkowo płyty.

75. rocznica Powstania Warszawskiego

Dyrektor przypomniał, że kolejne obchody rocznicy Powstania Warszawskiego będą okazją do spotkania z weteranami. W tym roku w stolicy będzie ich kilkuset - mieszkańców Warszawy, innych polskich miast i osób z zagranicy. - Dla nas bardzo ważne jest, by powstańcy spotkali się z młodymi osobami, które chcą naśladować ich zaangażowanie i postawę obywatelską i patriotyczną - zaznaczył dyrektor.

W środę szefowie Światowego Związku Żołnierzy AK i Związku Powstańców Warszawskich oraz prezydent stolicy podpisali się pod apelem o godne uczczenie 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. W ratuszu przedstawiono również program obchodów tegorocznej rocznicy.

Jednym z najważniejszych momentów będzie Godzina "W". - To moment, gdy syreny wyją nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Wiemy, że do Warszawy przyjeżdżają turyści z zagranicy, by zobaczyć ten wyjątkowy moment, tę chwilę, gdy ludzie, którzy się wcześniej nie znali zatrzymują się, żeby wspólnie zrobić coś wyjątkowego - mówił.

Pełen program obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego jest dostępny na stronie internetowej.

kk/PAP