Mińska, Ząbkowska, Konopacka. Tu mogą powstać woonerfy

Miasto chce zmienić sześć ulic i plac w miejsca przyjazne pieszym, z ograniczonym ruchem samochodów. Większość lokalizacji znajduje się po prawej stronie Wisły

"Tworzenie przyjaznych i generujących miejskie życie ulic jest obecnie priorytetem w wielu miastach podejmujących działania zmierzające do podwyższenia jakości życia mieszkanek i mieszkańców" - zauważa w interpelacji radny Koalicji Obywatelskiej Marek Szolc.

I dodaje, że rozwiązaniem są tak zwane woonerfy, czyli przestrzenie łączące funkcje deptaku, ulicy, parkingu i miejsca spotkań lokalnej społeczności.

Radny zapytał władze miasta, jakie ulice mają szansę zmienić się w przyszłości w takie miejsca.

Siedem lokalizacji

Na jego interpelację odpowiedział wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Zaznaczył, że woonerfy odpowiadają w polskim prawie strefom zamieszkania (ograniczenie ruchu samochodów i dopuszczalnej prędkości do 20 km/h, a także wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych).

Wskazał, że pod uwagę brana jest zmiana w tym kierunku siedmiu miejsc.

W Śródmieściu to plac Pięciu Rogów, czyli skrzyżowania Chmielnej, Zgoda, Szpitalnej i Brackiej.



Pozostałe są zlokalizowane po drugiej stronie Wisły. Wiceprezydent wymienił Mińską na odcinku od Grochowskiej do Chodakowskiej, Ząbkowską pomiędzy Brzeską a Targową, Konopacką wraz z Rzeszotarskiej, Tarchomińską, Nieporęcką oraz Łochowską na odcinku od Łomżyńskiej do Otwockiej.

Plac Pięciu Rogów czeka na zmiany

Najbardziej zaawansowane prace toczą się w związku z planami przebudowy placu Pięciu Rogów. Drogowcy podpisali umowę z projektantem. W międzyczasie okazało się, że zatwierdzenie ostatecznego projektu przebudowy musi poczekać. Podczas prac archeologicznych odkryte zostały podziemne sieci, których przebieg jest niezgodny z miejskimi mapami. W dodatku Biuro Polityki Mobilności i Transportu – po uwagach policji - zleciło wykonanie audytu bezpieczeństwa. Wnioskowało też o ograniczenie do minimum ruchu autobusów, które będą mogły przejeżdżać przez plac.

Koncepcja zagospodarowania tego terenu powstała po konsultacjach społecznych, w ramach konkursu architektonicznego. Jej głównym założeniem jest uporządkowanie przestrzeni i stworzenie placu z prawdziwego zdarzenia.

Znikną wytyczone jezdnie i chodniki, a zamiast nich pojawi się wspólna przestrzeń wypełniona drzewami oraz mała architektura, między innymi kilkadziesiąt siedzisk. Dodatkowo projekt zakłada wybudowanie fontanny, kurtyny wodnej czy sadzawki. Po przebudowie plac będzie nieprzejezdny. Wyłącznie w ciągu Kruczej i Szpitalnej będą mogły się poruszać autobusy miejskie i okoliczni mieszkańcy.

Plac w nowym wydaniu ma być gotowy w przyszłym roku.

Wszystko zależy od pieniędzy

W przypadku pozostałych sześciu lokalizacji - jak wyjaśnia wiceprezydent - po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, udało się stworzyć szczegółowe koncepcje. W przyszłości mogą posłużyć jako podstawa do przygotowania projektów przebudowy.

"Tempo realizacji tych zadań uzależnione jest jedynie od przyznania przez Radę m.st. Warszawy odpowiednich środków finansowych" - zaznacza Soszyński.

Jeszcze w 2016 roku o planach stworzenia strefy typu woonerf mówiło się w kontekście ulicy Narbutta, ale nie doszło do zmiany.

