Ministerstwo: trzeci pas A2 szybciej niż Centralny Port Lotniczy

Autostrada do Warszawy fot. TVN24

- Ministerstwo Infrastruktury planuje, że trzeci pas na autostradzie łączącej Warszawę z Łodzią zostanie wybudowany jeszcze zanim powstanie Centralny Port Komunikacyjny - poinformował wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz. Dodał, że przy okazji zostaną wybudowane na tym odcinku nowe zjazdy.

- Jeżeli chodzi o A2 pomiędzy Strykowem a Warszawą, to powstanie trzeciego pasa jest poza wszelką dyskusją, jest on bardzo potrzebny. Trzeci pas będzie musiał zostać wybudowany przed portem CPK - powiedział Chodkiewicz.

Dodał, że do uzgodnienia jest tylko kwestia, gdzie będzie zjazd do lotniska, czy będzie jeden, czy wiele zjazdów i jak wpasować się w drogi lokalne, powiązane z lotniskiem.

Trzeci pas "zaplanowany z sensem"

- Jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów z ministrem Mikołajem Wildem, pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Próbujemy ze zmianami wpisać się w ten nowy olbrzymi projekt - powiedział.

- Jeżeli to uzgodnimy z ministrem Wildem, możemy ruszać z budową trzeciego pasa autostrady A2 - dodał Chodkiewicz.

Jak przypomniał Chodkiewicz, Baranów - gdzie może powstać Centralny Port Komunikacyjny - znajduje się tuż obok autostrady A2. - Chcemy, aby powstanie trzeciego pasa było z sensem zaplanowane, aby uwzględnić przy tym lokalizację Portu - powiedział wiceminister.

Autostrada między Łodzią a Warszawą - od węzła w Strykowie do węzła w Konotopie ma około 90 kilometrów długości i została udostępniona kierowcom przed rozpoczęciem Euro 2012.

Lotnisko ruszy w 2027?

Budowa CPK ma potrwać 10 lat. Jak mówił pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedstawiając koncepcję CPK, pierwszy samolot powinien odlecieć z Centralnego Portu Komunikacyjnego w połowie 2027 r.



Najbliższe dwa lata mają być okresem przygotowawczym do inwestycji. Zgodnie z przyjętym w kwietniu ubiegłego roku rozporządzeniem w tej sprawie, CPK ma być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym oraz kolejowym. Koszt budowy CPK wyniesie ok. 31-35 mld zł.

Duży ring Warszawy

Chodkiewicz zapowiedział w środę także budowę dużej obwodnicy stolicy - tak zwanego ringu warszawskiego. Trasa miałaby przebiegać około 30-50 kilometrów od Warszawy. Wiceminister zapewnił, że jego resort już pracuje nad inwestycją, choć są to na razie prace bardzo początkowe. >> CZYTAJ WIĘCEJ O TEJ SPRAWIE

PAP/kw