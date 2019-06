Informacje



- Hulajnogi będą traktowane jak rowery i będą musiały poruszać się tak jak one, czyli drogami dla rowerów - poinformował w piątek wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Dodał, że prędkość hulajnóg elektrycznych będzie ograniczona do 25 kilometrów na godzinę.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przedstawili w piątek pakiet propozycji w sprawie uregulowania zasad ruchu urządzeń transportu osobistego (UTO).

- Urządzenia transportu osobistego będą traktowane jak pojazdy, a ich użytkownicy będą mieli prawa zbliżone do praw obowiązujących rowerzystów - powiedział na konferencji prasowej Weber.

Jak dodał, "zgodnie z nowymi propozycjami, urządzenia transportu osobistego będą pojazdami i będą plasowane w hierarchii podobnie jak rowery".

Przedstawiciele resortu zaznaczyli, że nie chcą wprowadzać "nadmiernych restrykcji wobec którejkolwiek z grup użytkowników dróg, a jedynie zapewnić wszystkim bezpieczeństwo".

Osoba na hulajnodze jak pieszy

Obecnie w polskim prawie nie ma regulacji, które dotyczą hulajnóg elektrycznych, dlatego ich użytkownicy są traktowani jako piesi, którzy powinni korzystać z chodników, co budzi wiele kontrowersji podczas analizowania przyczyn kolizji i wypadków. Dochodzi do nich coraz częściej, bo elektrycznych hulajnóg przybywa.

O ostatnim takim przypadku pisaliśmy w środę. Kobieta jadąca na elektrycznej hulajnodze zderzyła się z samochodem osobowym. Trafiła do szpitala. - Prowadzimy czynności w kierunku wypadku drogowego. Będziemy sprawdzać i ustalać okoliczności tego zdarzenia. Powołany zostanie biegły z zakresu medycyny, który oceni obrażenia poszkodowanej - poinformowała Marta Sulowska z wolskiej komendy policji.

Z kolei pod koniec maja do innego wypadku doszło w Alejach Jerozolimskich. Tuż po godzinie 15 na wysokości wejścia do stacji Warszawa Śródmieście nastolatek jadący jednośladem po chodniku, zderzył się z pieszą. Kobieta trafiła do szpitala, a policjanci ustalą, który z pieszych zawinił: nastolatek, który jechał hulajnogą, czy kobieta, która spacerowała chodnikiem.

Niedawno rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś mówił PAP, że ministerstwo chce uregulować zasady korzystania z dróg publicznych przez osoby poruszające się elektrycznymi hulajnogami. Zapowiadał wówczas, że gotowy projekt nowelizacji ma pojawić się w drugim kwartale tego roku. O szczegółach projektu powiedział dzień po majowym wypadku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obowiązkowy kask?

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz sugerowała niedawno w mediach przeniesienie hulajnóg z chodników na ścieżki rowerowe, a także obowiązek jazdy w kasku i określenie minimalnego wieku użytkownika.



Regulacja obecności w hulajnóg w miastach to nowe wyzwanie dla miast i rządów. Jak podawała w połowie maja agencja Bloomberg, w Wielkiej Brytanii brak jakichkolwiek wytycznych w tej kwestii skłonił rząd do otwarcia największego przeglądu obowiązujących norm prawnych, z których część sięga 1835 roku.

kk/PAP/b