Ministerstwo: będzie spotkanie z podwykonawcami niedokończonej obwodnicy Marek

Informacje

1/3 Budowa obwodnicy fot. GDDKiA 2/3 Budowa obwodnicy fot. GDDKiA 3/3 Budowa obwodnicy fot. GDDKiA





- Ministerstwo Infrastruktury zapowiada spotkanie z podwykonawcami, którzy pracowali przy kontrakcie na fragment trasy S8 Marki-Kobyłka - poinformował wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

- W najbliższych dniach dojdzie do spotkania ze wszystkimi podwykonawcami kontraktu przy budowie fragmentu drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka - powiedział PAP wiceminister Chodkiewicz.

Informacje Kontrakt na dokończenie części obwodnicy Marek zerwany Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w czwartek o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S8 między węzłami Marki i... WIĘCEJ »

"Nie zostawimy podwykonawców bez pomocy"

W czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z firmą Salini na budowę tego odcinka. Oprócz niedotrzymania terminu kontraktu, mimo wielokrotnego upominania wykonawcy do mobilizacji, jedną z przyczyn zerwania umowy było niedotrzymanie zapisów kontraktu mówiących o regulowaniu płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Chodkiewicz zapewnił, że GDDKiA ma gwarancje bankowe wykonawcy, dzięki czemu Skarb Państwa będzie mógł pozyskać pieniądze dla zaspokojenia ewentualnych, należnych zgodnie z kontraktem płatności na rzecz podwykonawców.

- Nie zostawimy podwykonawców bez pomocy. Gwarancje bankowe pozwolą nam uregulować płatności, których nie dokonało konsorcjum realizujące inwestycję - powiedział wiceminister.

GDDKiA informowała, że zdecydowała się na odstąpienie od umowy po wykorzystaniu wszelkich, dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę. Dyrekcja zapowiedziała jednocześnie, że rozpoczęła przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie oraz jest w trakcie opracowania dokumentów do przetargu na ukończenie niezrealizowanych prac. Przetarg ma zostać ogłoszony w ciągu najbliższych miesięcy.

Trzy węzły do skończenia

GDDKiA poinformowała, że w ramach realizacji kontraktu do ukończenia zostały: węzeł Kobyłka (łącznice plus drogi dojazdowe, najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ulicy Dworkowej, kładka w rejonie ulicy Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki ścieżki rowerowe, obwód utrzymania drogowego, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

Inny fragment trasy - od węzła Marki do istniejącego przebiegu drogi S8 za węzłem Radzymin został otwarty w grudniu ubiegłego roku. Za wykonanie tego odcinka odpowiadała firma Astaldi.

PAP/kw