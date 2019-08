Informacje



- Obydwa kolektory dostarczające ścieki do oczyszczalni "Czajka" są niesprawne i praktycznie całe ścieki wypływają do Wisły - poinformował w środę minister środowiska Henryk Kowalczyk. Według niego awaria stwarza ogromne zagrożenie pod względem ekologicznym, a władze Warszawy poinformowały o niej z jednodniowym opóźnieniem.

O awarii kolektora, którym płynęły ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków, władze Warszawy poinformowały w środę. - Zarząd MPWiK podjął rano decyzję o tym, żeby dokonać kontrolowanego spustu nieczystości do Wisły - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

"Niezwykle groźne zjawisko"

Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej minister środowiska Henryk Kowalczyk. Przekazał, że o awarii dowiedział się w środę w godzinach południowych.

- Niestety, sytuacja jest już na tyle bardzo poważna, że w tym momencie z informacji, które przekazały służby kontrolujące, okazuje się, że obydwa kolektory dostarczające ścieki do oczyszczalni "Czajka" są niesprawne i praktycznie całe ścieki wypływają do Wisły - powiedział Kowalczyk. Przypomnijmy: władze stolicy informowały wcześniej o jednym nieczynnym kolektorze.

Według ministra stwarza to ogromne zagrożenie pod względem ekologicznym. - Jeśli chodzi o zagrożenie ewentualne zdrowotne, jakiekolwiek inne, to, oczywiście, wszystkie służby są uruchomione - zapewnił. - Prowadzone są badania nie tylko na wylocie tych ścieków, ale również w dół Wisły po to, żeby potencjalnie uprzedzić, czy zabezpieczyć się przed szkodami środowiskowymi czy zdrowotnymi - dodał Kowalczyk.

Jak przyznał, gdy usłyszał o "kontrolowanym zrzucie ścieków", ogarnęło go przerażenie. - Taki kontrolowany zrzut ścieków w pełnym zakresie trudno nazwać w sposób tak beztroski. Jednak jest to niezwykle groźne zjawisko, katastrofa ekologiczna, ale też wielkie niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o zdrowie i życie mieszkańców, nie mówiąc już o potężnych szkodach środowiskowych - podkreślił minister.

"Długość awarii mierzona w tygodniach"

- Z pisma, które przedstawiły wodociągi warszawskie (MPWiK - red.) wynika, że długość awarii może być mierzona w tygodniach - zaznaczył minister środowiska pytany, jak długo potrwa awaria w "Czajce".

- Tutaj niezwykle ważne jest sprawne działanie, aby nie doprowadzić do trwania tej awarii i spuszczania ścieków do Wisły przez kilka tygodni - zauważył szef resort środowiska. Jednak jak powiedział, spółka zapowiada, że może to potrwać kilka tygodni.

Ministerstwo Środowiska i Wody Polskie zadeklarowały też wszelką pomoc dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie w usunięciu awarii. Jak powiedział Kowalczyk Wody Polskie mają m.in. specjalny sprzęt, który może być bardzo pomocny w usunięciu awarii.

"Wczoraj przesył działał bez zarzutu"

Co na zarzuty odpowiada ratusz? - Wczoraj (we wtorek - red.) doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu pierwszej rury - przyznał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Kamil Dąbrowa, rzecznik ratusza. Chodzi o jeden z dwóch kolektorów, którymi przesyłane są ścieki. Znajdują się one w instalacji wybudowanej około 11 metrów pod dnem Wisły.

- Zgodnie z procedurami poinformowaliśmy o tym wszystkie służby miejskie. Przesył ścieków z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" działał jednak bez zarzutu - zastrzegł rzecznik.

- Dopiero dziś rano (w środę - red.) doszło do awarii, po której trzeba było podjąć decyzję o kontrolowanym zrzucie - stwierdził Dąbrowa.

Rzecznik ratusza nie był jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile kolektorów nie działa: jeden (jak mówił Trzaskowski) czy dwa (jak twierdził Kowalczyk).

"Woda jest absolutnie pitna i bezpieczna"

Podczas środowej konferencji prasowej prezydent Trzaskowski zapewnił mieszkańców, że awaria nie wpływa na jakość wody w kranach. - Woda jest absolutnie pitna i bezpieczna, dlatego że to miejsce, w którym mamy do czynienia z upustem ścieków, jest poniżej wszystkich ujęć wody - uspokoił.

Z informacji przekazanych po godzinie 14 wynika, że na tę chwilę nie są znane przyczyny i rozmiary awarii. Urzędnicy obliczyli, że ścieki dotrą do Płocka za około 50 godzin. - Cały czas współpracujemy z sanepidem, wojewodą i wojewodami wszystkich innych województw położonych nad Wisłą, żeby ocenić wpływ tej awarii na inne miejscowości - zaznaczył prezydent.

Prezes MPWiK Renata Tomusiak przekazała dziennikarzom, że służby i konsultanci przedsiębiorstwa wchodzą do tunelu - instalacji wybudowanej około 11 metrów pod dnem Wisły. Biegną tamtędy dwa kolektory, którymi są przesyłane ścieki. Jak zaznaczyła, nieznane są jeszcze przyczyny awarii. - Liczymy na to, że nie są to bardzo poważne uszkodzenia - dodała Tomusiak.

Jedna z największych oczyszczalni w Polsce

"Czajka" jest obecnie jedną z największych oczyszczalni ścieków w Polsce. Do 2012 roku w zakładzie oczyszczane były ścieki wyłącznie z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicznych gmin: Legionowo, Zielonka, Jabłonna, Marki i Ząbki (około 180 tysięcy metrów sześciennych na dobę).

W lipcu 2012 roku do oczyszczalni kolektorami przesyłowymi położonymi pod dnem Wisły, dopłynęły ścieki z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej (około 240 tysięcy metrów sześciennych na dobę).

PAP/kk/b