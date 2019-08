Informacje

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przekazał ustalenia Wód Polskich w sprawie awarii. Zgodnie z nimi przyczyną miało być pęknięcie rurociągu na połączeniu stalowej rury preizolowanej otuliną HDPE z plastikową rurą HDPE, czyli kolektorem. Chodzi o miejsce, w którym kolektor styka się ze stalową rurą osłonową.

Wzrost ciśnienia

Średnica rury osłonowej wynosi pięć metrów. Jak wyjaśnił minister, w tej samej rurze biegną obie rury o średnicy 160 centymetrów (kolektory). Według ministra nie jest wykluczone, że przy wciąganiu kolektorów do rury osłonowej doszło do uszkodzenia połączenia, co mogło być przyczyną wzrostu ciśnienia.

- W wyniku prawdopodobnie uszkodzenia czujników ciśnieniowych nastąpił wzrost ciśnienia w rurociągu i po prostu rozerwanie głównego rurociągu - powiedział Gróbarczyk. To samo stało się po przełączeniu systemu na awaryjny kolektor, wykonany z tego samego materiału.

Jak przekonywał minister, rura osłonowa została wykonana metodą przewiertu sterowanego, co - z uwagi na jej średnicę - miało być "horrendalnie drogim przedsięwzięciem". Taki przewiert, według ministra, mógł kosztować nawet miliardy złotych.

Minister zaznaczył, że do dalszych ustaleń - w tym ustalenie powodu rozszczelnienia rurociągu - potrzebna jest ocena biegłych.

Odpowiedź ratusza

O komentarz poprosiliśmy urząd miasta, który od wtorku nie podał przyczyny awarii.

- To tylko hipoteza, eksperci pracują na miejscu. Jest zdecydowanie za wcześnie aby mówić o przyczynach – odpowiedziała krótko Ewa Rogala rzeczniczka stołecznego ratusza.

