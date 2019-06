Minister chciałby ograniczyć prędkość hulajnóg do 25 km/h

Informacje

Bez rejestracji

- Musimy zadbać o to, żeby korzystanie z elektrycznych urządzeń transportu osobistego (UTO) było bezpieczne - mówił w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Musi zostać ograniczona prędkość osobistych elektrycznych urządzeń transportu osobistego. To nie tylko hulajnogi, ale i inne urządzenia, które stają się coraz bardziej popularne - dodał.

- Chciałabym, żeby było to maksymalnie 25 km/h - sprecyzował Adamczyk. Zaznaczył, że nie jest przewidywany obowiązek rejestracji i opłat za elektryczne urządzenia transportu osobistego.- Jeżeli zakładamy, że hulajnogi elektryczne są traktowane tak jak rowery, nie wprowadzimy obowiązku rejestracyjnego i opłat dla rowerów, więc nie ma tutaj - moim zdaniem - potrzeby, aby wprowadzać takie obowiązki dla hulajnóg elektrycznych - wskazał.

Wcześniej mówił, że elektryczne hulajnogi będą traktowane jak pojazdy, odpowiedni projekt zmiany ustawy jest praktycznie gotowy.

Podobnie jak w innych krajach

Adamczyk mówił, że Polska przygotowując przepisy odnosi się do dyskusji i przemyśleń z innych państw europejskich. Jak mówił, stosowne regulacje ma np. Holandia. - Staramy się, żeby nasze uregulowania były podobne (do tych w innych krajach - PAP), ale przede wszystkim chodzi o to, żeby dawały one poczucie bezpieczeństwa - podkreślił.



Minister powiedział, że pracując nad projektem ustawy resort "chce wykorzystać uwagi, wnioski i propozycje" wszystkich tych, którzy wezmą udział w dyskusji nad nią.





Hulajnoga jak pieszy

Poinformował też, że ministerstwo rozważa przygotowanie przepisów dotyczących małych elektrycznych samochodów (takich jak używane na polach golfowych lub lotniskach), ale byłby to inny odrębny projekt. - Chcielibyśmy ten problem rozwiązać, ale nie w tej samej ustawie - dodał.

Obecnie w polskim prawie nie ma regulacji, które dotyczą hulajnóg elektrycznych, dlatego ich użytkownicy są traktowani jako piesi, którzy powinni korzystać z chodników, co budzi wiele kontrowersji podczas analizowania przyczyn kolizji i wypadków. Dochodzi do nich coraz częściej, bo elektrycznych hulajnóg przybywa.

O ostatnim takim przypadku pisaliśmy w środę. Tuż po godzinie 15 na wysokości wejścia do stacji Warszawa Śródmieście nastolatek, jadący chodnikiem hulajnogą elektryczną, zderzył się z pieszą. Kobieta trafiła do szpitala, a zadaniem policjantów jest teraz ustalenie, który z pieszych zawinił: nastolatek, który jechał hulajnogą, czy kobieta, która spacerowała chodnikiem.

Niedawno rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś mówił PAP, że ministerstwo chce uregulować zasady korzystania z dróg publicznych przez osoby poruszające się elektrycznymi hulajnogami. Zapowiadał wówczas, że gotowy projekt nowelizacji ma pojawić się w drugim kwartale tego roku.

Obowiązkowy kask?

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz sugerowała niedawno w mediach przeniesienie hulajnóg z chodników na ścieżki rowerowe, a także obowiązek jazdy w kasku i określenie minimalnego wieku użytkownika. - Co do hulajnóg, to już kilka miesięcy temu odbyliśmy rozmowę z ministrem Adamczykiem, by jeszcze przed sezonem wiosennym spróbować zająć się tym problemem - mówiła.



Niektóre z wiodących gospodarek Europy nie mają przepisów zezwalających na korzystanie z elektrycznych hulajnóg. Jak podawała w połowie maja agencja Bloomberg, w Wielkiej Brytanii brak wytycznych skłonił rząd do otwarcia największego przeglądu obowiązujących norm prawnych, z których część sięga 1835 roku.

PAP/ran/pm