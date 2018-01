Informacje

Prace przy kompleksie basenowym Moczydło na Woli będą kosztowały niemal 26 milionów złotych. Obejmą między innymi remont basenu, powstanie plaży oraz boisk do siatkówki i piłki nożnej, a także placu zabaw dla dzieci.

Plan dla Górki Szczęśliwickiej zakłada montaż nowej nawierzchni zjazdowej na stoku, remont drewnianej konstrukcji tarasu widokowego i stacji górnej kolei krzesełkowej oraz wymianę instalacji oświetlenia stoku. Te prace mają kosztować około 10 milionów złotych.

W piątek w ratuszu podpisano umowy dotyczącą przebudowy ośrodków.

Napięty harmonogram

- Zakończyliśmy procedury przetargowe dla dwóch bardzo dużych i bardzo ważnych ośrodków sportowych: modernizacji ośrodka Moczydło i wymiany maty na naszej Górce Szczęśliwickiej - powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Dodała, że "za kilka miesięcy" oddane zostaną do użytku wyremontowane ośrodki "cieszące się ogromną popularnością".

- Jeśli chodzi o Górkę Szczęśliwicką, to chcemy skończyć przed zimowym sezonem, więc mamy czas do końca września, natomiast jeśli chodzi o Moczydło, to jest to czas do końca października - zadeklarowała wiceprezydent. Według niej "harmonogram jest mocno napięty". Jednak - jak powiedziała - prezes firmy wykonawczej ośrodka Moczydło Maurycy Bryła zapewnił, że przygotowania do tej inwestycji zaczną się już za tydzień.

Kaznowska poinformowała, że w tym roku ośrodek Moczydło będzie nieczynny, a na Szczęśliwicach prace ruszą po trwającym teraz sezonie. - Sezon kończy się późną wiosną, dlatego wejdziemy na Górkę Szczęśliwicką po nim i zaczniemy budować w wakacje - przed kolejnym sezonem górka zostanie oddana - powiedziała Kaznowska.

"Kuźnia talentów narciarstwa"

- Sport i rekreacja w Warszawie będą miały piękne obiekty, które będą służyły przez lata - powiedział dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w ratuszu Janusz Samel.

Wyraził nadzieję, że "przyszłe lato w mieście to będzie potężna dawka emocji dla najmłodszych mieszkańców stolicy". Zauważył także, że "Górka Szczęśliwicka to kuźnia warszawskich talentów narciarstwa alpejskiego". - Trzymam kciuki za wszystkich, którzy skorzystają z tych obiektów - dodał Samel.



Wizualizacja Moczydłafot. materiały prasowe

PAP/ran/b