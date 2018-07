Milion za wynajem namiotu na jeden dzień. Zamówienie Sejmu zniknęło

Informacje

Jak wynika z zamówienia opublikowanego we wtorek na stronie Kancelarii Sejmu, za jednodniowy wynajem namiotu wraz z obsługą Kancelaria zapłaci prywatnemu przedsiębiorcy ponad milion złotych brutto. Cel? Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy w ramach planowanego na 13 lipca posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Zamówienie zniknęło już ze strony Kancelarii.

13 lipca w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Zgromadzenie Narodowe dla uczczenia 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zgodnie z postanowieniem wydanym przez marszałka Sejmu, uroczyste posiedzenie rozpocznie się o godzinie 12. Na zamkowym dziedzińcu, przed najwyższymi rangą urzędnikami państwowymi, posłami, senatorami i gośćmi z zagranicy, orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda.

Na stronie Kancelarii Sejmu można było przeczytać, że udzieliła ona zamówienia na "wynajem obiektu na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie oraz świadczenie usług związanych z organizacją obrad Zgromadzenia Narodowego dnia 13 lipca 2018 roku".

Z dokumentu wynika również, że zamówienie zostało przeprowadzane w trybie wolnej ręki (rozmowy tylko z jednym kontrahentem - red.). Podana w nim cena to 859 000 złotych netto, co daje 1 056 570 złotych brutto za jednodniowy wynajem namiotu.

Umowa została zawarta z Fundacją Ogrody Muzyczne, która pod tą samą nazwą od 30 czerwca bieżącego roku prowadzi na terenie Placu Zamkowego festiwal i umieściła tam namiot.

Informacji o zamówieniu w czwartek przed południem na stronie Kancelarii Sejmu już nie było.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wynajem obiektu oraz świadczenie usług związanych z organizacją obrad ZN fot. Kancelaria Sejmu

"Walor polityczny i historyczny Zamku Królewskiego jest poza dyskusją"

Do sprawy odniósł się Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu. Według niego "walor polityczny i historyczny Zamku Królewskiego jest poza dyskusją".

- Nie jest tak łatwo przenieść prace polityczne, na co dzień odbywające się w jednym miejscu ugruntowanym wieloletnią tradycją i praktyką, do Zamku Królewskiego. 550-lecie (polskiego parlamentaryzmu - red.) musi mieć swoją oprawę. Zamek Królewski gwarantuje dostojne i właściwe obchody - powiedział.

- To wyjątkowa rocznica, dlatego i obchody są inne. Propozycja, żeby posługiwać się salą posiedzeń, chociażby przez liczbę gości, była niemożliwa do zrealizowania - ocenił Grzegrzółka.

"Sprawa dla CBA"

- To ociera się o surrealizm. To rzecz skandaliczna i symbol totalnego nieposzanowania grosza publicznego przez totalną władzę. Obok stoi Zamek Królewski, w pobliżu są budynki z salami konferencyjnymi, a przede wszystkim Sejm, w którym wielokrotnie odbywały się już Zgromadzenia Narodowe – powiedział "Rzeczpospolitej" poseł PO Krzysztof Brejza.

Data nieprzypadkowa

- Powinna zbadać to prokuratura i CBA – apeluje.

Zgromadzenie Narodowe zbierze się zgodnie z postanowieniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W przypadkach określonych w konstytucji, Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe. Zgodnie z konstytucją, prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego.

Data Zgromadzenia zwołanego na 13 lipca nie jest przypadkowa. 550 lat wcześniej, 13 lipca 1468 roku, odbył się sejmik generalny w Kole. Wydarzenie to stanowiło preludium do zwołania pierwszego w naszej historii dwuizbowego Sejmu walnego w Piotrkowie, 9 października 1468 roku. Uroczyste obchody mają być okazją do podkreślenia długiej tradycji polskiego parlamentu.

