Mieszkanie plus na Ursynowie. Największa inwestycja programu

- Osiedle Nowe Jeziorki na Ursynowie to największa inwestycja w ramach Mieszkania plus - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. We wtorek podpisano umowę na opracowanie projektu osiedla. Ma tam powstać około 2,7 tysiąca mieszkań. Budowa ma ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku.

- Chcemy, aby w każdym dużym mieście w Polsce były organizowane tak duże projekty jak warszawskie Nowe Jeziorki - powiedział Soboń. Dodał, że przygotowywanych jest "ponad 300 lokalizacji dla inwestycji w programie Mieszkanie plus, co pozwoli na rozpoczęcie budowy ponad 100 tysięcy mieszkań".

Umowa podpisana

Przy Karczunkowskiej na Ursynowie powstać ma osiedle na około 2,7 tysiąca mieszkań. Budowa ma ruszyć w drugiej połowie 2019 roku.

Na działce zaprojektowano 19 budynków mieszkalnych, w których znajdą się też powierzchnie przeznaczone na działalność handlowo-usługową. Projekt przewiduje wydzielenie działki w centralnej części osiedla na realizację budynku szkoły podstawowej z przedszkolem, boiskiem i innymi terenami rekreacji. Publiczna placówka ma powstać przy współpracy z warszawskim samorządem.

- To projekt szczególnie dla nas ważny ze względu na to, że to pierwsza stołeczna lokalizacja Mieszkania plus - powiedział PAP członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński.

Koncepcję osiedla Nowe Jeziorki wyłoniono w konkursie, w którym nagrodzono dwa zespoły projektowe. - Powstało konsorcjum dwóch pracowni: AMC - Andrzej M. Chołdzyński oraz 22Architekci - poinformował Muszyński.

Konsorcjum ma zadbać o wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla nowego osiedla, opracować projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Tu ma powstać osiedle fot. tvnwarszawa.pl, targeo

Trwają konsultacje dotyczące terenów rekreacyjnych i przestrzeni handlowo-usługowych osiedla Nowe Jeziorki. W ramach prowadzonych działań organizowane są z spotkania i warsztaty, podczas których mieszkańcy okolicy mogą dowiedzieć się więcej o planowanej inwestycji. Efektem konsultacji będą wytyczne dotyczące projektowania przestrzeni wspólnych osiedla Nowe Jeziorki, które zostaną przedstawione 5 września.

Mieszkanie plus

Program Mieszkanie plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości. Budowy trwają m.in. w Katowicach, Wałbrzychu, Kępnie, Kępicach i Gdyni. Klucze do pierwszych lokali wręczano już w Jarocinie i Białej Podlaskiej.

