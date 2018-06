Informacje

Mieszkańcy będą głosować w referendum fot. archiwum TVN

W najbliższą niedzielę mieszkańcy gminy Baranów będą głosować w referendum dotyczącym budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Lokale będą otwarte od godziny 7 do 21. Wstępne wyniki powinny być znane jeszcze w niedzielę.

Mieszkańcy Baranowa odpowiedzą na dwa pytania. Pierwsze: "Czy jesteś za lokalizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego na obszarze gminy Baranów?".

I drugie: "Czy zgadzasz się na warunki rozliczeń zaproponowane przez rząd RP mieszkańcom gminy Baranów w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego?".

Pod każdym z pytań mieszkańcy będą mieli dwa warianty odpowiedzi: "Tak" i "Nie".

Fragment karty do głosowania fot. BIP Urzędu Gminy Baranów

Cztery lokale

Lokale wyborcze będą cztery: w Szkole Podstawowej przy ulicy Armii Krajowej w Baranowie, w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie, w Szkole Podstawowej przy ulicy 1 maja w Bożej Woli i w Szkole Podstawowej przy ulicy Królewskiej w Kaskach. Wszystkie będą otwarte od godziny 7 do 21.

Oprócz tego, w Urzędzie Gminy Baranów funkcjonować będzie gminna komisja, która zbierze, a następnie zsumuje wyniki ze wszystkich czterech komisji. Jak usłyszeliśmy w piątek w urzędzie, jeśli nic się nie wydarzy, końcowe efekty powinny być znane jeszcze w niedzielę, około godziny 23.

Radni Baranowa decyzję o przeprowadzeniu referendum podjęli podczas sesji w kwietniu - jednogłośnie. Pod koniec maja wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera przekazał, że uchwała gminy Baranów jest zgodna z prawem.

Cztery tysiące uprawnionych

- Trwają przygotowania do referendum. W gminie wiszą banery, plakaty. Mieszkańcy dostaną gazetę. Zależy mi na tym, żeby ludzie poszli zagłosować i żeby była dobra frekwencja, a reszta - to już decyzja mieszkańców, jak zagłosują - mówił kilka dni temu wójt Baranowa Andrzej Kolek.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy ci, którzy są do niego uprawnieni. - W każdej gminie funkcjonuje coś takiego, jak lista wyborców, która jest aktualizowana praktycznie co miesiąc. I każdy, kto na tej liście się znajduje ma prawo głosu w każdych wyborach. W gminie Baranów uprawnionych do głosowania jest około cztery tysiące ludzi - wyjaśniał wójt Kolek.

Wynik głosowania nie będzie wiążący - to jedynie opinia, którą rządzący mogą wziąć pod uwagę, ale nie muszą. - Sądzę, że powinni wziąć pod uwagę ten głos - powiedział wójt.

Trzy gminy pod lotnisko

Pod koniec maja przez prawie pięć godzin w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie trwało spotkanie wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda z mieszkańcami i wójtem. Wiceminister poinformował wówczas, że trzy gminy: Baranów (powiat grodziski), Teresin (powiat sochaczewski) i Wiskitki ( powiat żyrardowski) są wyznaczone na obszar inwestycji CPK, obejmujący łącznie 66,2 kilometrów kwadratowych.

