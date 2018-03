MieszkajÄ… w czteroletnich blokach. Z pleÅ›niÄ…, grzybem i ciÄ…gÅ‚ymi remontami

Informacje



Położone na nowo płytki znów odpadły z elewacji. Dach przecieka, jak przeciekał. Na ścianach - grzyb, w piwnicy - woda. Zapuszczone kamienice na Pradze Północ? Nie, tak wyglądają bloki komunalne wybudowane ledwie cztery lata temu na Ursynowie.

- Dziś znów podtopiło nam garaż, pewnie do południa nie zdążą posprzątać - przywitała nas w poniedziałek jedna z lokatorek bloku przy Kłobuckiej 16.

Poprawili płytki, znów odpadły

Informacje Ruszyła Spokoteka, filia Ursynoteki Na Ursynowie otwarto nową wypożyczalnię książek. Ale w nowoczesnej bibliotece książki nie mogą być jedynym magnesem. Władze dzielnicy zapewniają,... WIĘCEJ »

Pierwsi lokatorzy do pięciu budynków wprowadzili się w Wigilię 2014 roku. Czekali długo - lokale oddano z trzyletnim opóźnieniem. Bloki nie wyglądały jak "typowe osiedle komunalne". Elewacja z płytek udających cegłę klinkierową, kolorowe balkony, podziemne parkingi, obok boiska, dla najmłodszych - place zabaw. Ale problemy zaczęły się szybko i nie skończyły do dziś.

Najpierw zaczęły odpadać płytki z elewacji. W 2017 roku budynek był już całkiem ogołocony, a dzielnica zapowiadała rychły remont. Został przeprowadzony, ale dziś tylko elewacja od strony ulicy wygląda jak zaraz po oddaniu budynku do użytkowania. Kiedy wchodzimy na osiedle, widzimy drewniane ogrodzenie i napis: "UWAGA! Proszę o zachowanie ostrożności w związku z odpadającymi płytkami klinkierowymi z elewacji". Część płytek odpadła kolejny raz.

Wilgoć sprzyja grzybom

Do budynków wchodzimy bez problemu, bo zamki w drzwiach do klatek są zepsute. Klamki wiszą bezwładnie. Na osiedlu miała być ochrona, ale skończyło się na planach. Wita nas zapach grzyba. W windzie spotykamy kobietę. - Nie narzekam. Na mieszkanie czekałam wiele lat, nawet jak umywalka mi odpadła, naprawiłam sama. Wszystkie usterki usuwamy z mężem na własną rękę - opowiada. Po chwili dodaje, że wkrótce się stąd wyprowadza. - Dzieci cierpią na astmę, nie możemy mieszkać w miejscu, gdzie jest pleśń i grzyb - tłumaczy.

A biologicznych wykwitów nie brakuje, szczególnie na ostatnich piętrach. Wina dachu. Mimo że w ubiegłym roku został wyremontowany, to znów przecieka. Na korytarzu na suficie plama przy plamie. - Skoro grzyb jest na suficie, to będzie też u nas w domu - nie ma wątpliwości jedna z mieszkanek.

Nie lepiej dzieje się w garażu, który regularnie jest podtapiany. Po zejściu tam widzimy odpadającą ze ścian farbę. - Nie trzeba być budowlańcem, żeby stwierdzić, że jeszcze w trakcie budowy blok nie został wysuszony - słyszymy od kolejnego rozmówcy.

Problem jest także w piwnicach. Drzwi uległy odkształceniu z powodu wilgoci. Lokatorzy już dawno przestali przechowywać tu swoje rzeczy. Jeden z mieszkańców opowiada nam, że buty zostawione w piwnicy... obrosły mchem.

Zdesperowani ludzie ślą więc pisma do dzielnicy. Bo to - przypomnijmy - bloki komunalne, za które odpowiada samorząd Ursynowa. Dzwonimy do burmistrza Roberta Kempy. - Nie jestem rzecznikiem Piotra Guziała - słyszymy na wstępie. Pije do swojego poprzednika, bo to głównie on odpowiadał za feralną inwestycję.

Feralna inwestycja

Pierwszą łopatę wbito pod koniec maja 2010 roku, lokatorzy mieli wprowadzić się z końcem 2011 roku. Projekt powstał jeszcze za czasów burmistrza Tomasza Menciny (PO) i od początku z inwestycją były problemy. Wybrane w przetargu konsorcjum nie radziło sobie z budową, w końcu jedna z firm je tworzących zbankrutowała. Dzielnica, na której czele stanął podówczas Piotr Guział (Nasz Ursynów), musiała dokładać kolejne miliony, aby poprawiać ujawniające się usterki.

- Posiadam dowody, które wyraźnie wskazują, że burmistrz Guział pod presją wyborów samorządowych, wydał polecenie wydziałowi zasobów lokalowych, żeby zasiedlał budynki, ponieważ w swojej gazetce promocyjnej w 2011 roku chwalił się, że za chwilę rozpocznie zasiedlanie, a przez kolejne trzy lata nie potrafił tego skończyć - przekonuje Robert Kempa i odsyła do rzeczniczki dzielnicy.

1/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 2/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 3/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 4/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 5/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 6/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 7/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 8/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 9/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 10/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 11/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 12/12 Mieszkania komunalne na Kłobuckiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

























Barbara Mąkosa-Stępkowska odpowiada, że Ursynów nie zostawi mieszkańców samych. Konkretnego planu nie przedstawia, informuje jedynie, że dzielnica otrzymała około miliona złotych z rezerwy celowej Biura Polityki Lokalowej z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowe. Za te pieniądze mają zostać przeprowadzone prace w budynkach numer: 16, 16B, 18, 18A, 18D.

- Między innymi remont wejść, podestów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wykonanie izolacji poziomej stropów podziemnych hal garażowych i izolacji pionowej cokołów budynków – wymienia Mąkosa-Stępkowska.

Klaudia Ziółkowska/b