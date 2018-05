"Mieliśmy wrażenie, że rozmawiamy z adwokatem dewelopera, nie burmistrzem"

Informacje

Komisja Patryka Jakiego sprawdza reprywatyzację działki przy Szarej, zwróconej w 2010 roku między innymi Maciejowi M. Jako świadków wezwano cztery osoby, w tym aktywistkę i byłego burmistrza Wojciecha Bartelskiego. Posiedzenie relacjonujemy na naszym portalu.

10.00 Patryk Jaki otworzył posiedzenie komisji. Rozpoczął tradycyjnie od sprawdzenia listy obecności wezwanych stron i świadków.

- Za stronę miasta stołecznego Warszawy nie stawił się nikt. Natomiast w imieniu beneficjentów jest pan mecenas Marek Gromelski - poinformował Jaki.

10.05 Mecenas Gromelski już na wstępie złożył wniosek formalny o wykluczenie przewodniczącego Jakiego oraz członka komisji Pawła Rabieja (Nowoczesna) z posiedzenia. - Złożenie tego wniosku nie jest kwestią braku zaufania, jest efektem sytuacji, jaka wytworzyła się w życiu publicznym. Obaj panowie złożyli deklarację publiczną co do tego, że będą kandydatami na stanowisko samorządowe prezydenta Warszawy. Zachodzi wątpliwość, czy obaj panowie będą funkcjonowali w sposób obiektywny w swojej działalności - argumentował Gromelski.

Jaki poddał wniosek pod dyskusję i głosowanie. Jednocześnie wyłączył się z prowadzenia posiedzenia przekazując prowadzenie Bartłomiejowi Opalińskiemu (PSL).

- Oba wnioski powinny być oddalone. Nie ma przesłanek, że zachodzą obawy co do bezstronności pana przewodniczącego i pana Pawła Rabieja - oświadczył Sebastian Kaleta. W podobnym tonie wypowiedział się Łukasz Kondratko (PiS) i Bartłomiej Opaliński. - To są dopiero przedbiegi kampanii wyborczej, ani jedna ani druga strona nie zostały wybrane na żadne stanowisko - wskazał Opaliński.

Jedynie Adam Zieliński (członek komisji z ramienia Kukiz’15) poprosił obu polityków (Jakiego i Rabieja), by odnieśli się do całej sytuacji.

- W ogóle mnie nie dziwi, że przedstawiciele handlarzy roszczeń chcą nas wyłączyć z posiedzenia - stwierdził Patryk Jaki.

Z kolei Paweł Rabiej powiedział, że "ustawa o komisji obliguje jej członków do zachowania bezstronności". - Od początku zasiadania w komisji podkreślałem, że bezstronność jest wymogiem komisji, ze względu na dobro rozpatrywanych spraw. W moim przekonaniu ta bezstronność jest dochowywana. Ja staram się, by moje wszelkie decyzje były bezstronne - mówił.

Ostatecznie, drogą głosowania, oba wnioski zostały odrzucone przez komisję.

Patryk Jaki i dwaj przewodniczący komisji fot. Tomasz Gzell / PAP

10.18. Na posiedzeniu komisji pojawili się (spóźnieni) przedstawiciele urzędu miasta stołecznego Warszawy - mecenas Zofia Gajewska oraz mecenas Bartosz Przeciechowski.

10.20 Rozpoczęło się przesłuchanie pierwszego świadka - Aleksandry Jaworskiej-Surmy, mieszkanki, aktywistki związanej w przeszłości z Miasto Jest Nasze.

Społeczniczka wskazała, że mieszkańcy zaczęli interesować się reprywatyzacją Szarej w momencie, kiedy zaczęto "odkrawać część przedszkola". - Dowiedziałam się o sprawie z TVN. Dziennikarz poszedł do burmistrza i zapytał, jak to jest możliwe, że odkrawany jest fragment budynku - wspomniała Jaworska-Surma.

Wskazała, że mieszkańcy próbowali badać sprawę na własną rękę i próbowali zainteresować nią różne instytucje, w tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Nie byli jednak stroną postępowania, więc nie mieli zbyt wielu możliwości.

Emocje wokół problemu zaczęły rosnąć, kiedy ogrodzono fragment parku. - Wtedy pojawiła się plotka, że z tą reprywatyzacją jest coś nie tak - mówiła.

- Na uwagę zasługuje fakt, jak przebiegał handel roszczeniami. Jedna z osób, która występuje na samym początku łańcucha to pan mecenas Robert N. On kupił roszczenia, a potem je odsprzedawał - opisywała dalej.

Aktywistka mówiła też, że uwagę mieszkańców zwrócili prawowici, dawni właściciele nieruchomości. - To był przedwojenny bankier Andrzej Rodwan i jego dwie siostry. Jedna z nich była obywatelką Włoch, druga wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W 1946 już miała obywatelstwo amerykańskie. Więc w chwili składania wniosku zwrotowego obu pań na pewno nie było w Polsce - stwierdziła wskazując, że nie zachowano (koniecznej do zwrotu) przesłanki posiadania.

- BGN [Biuro Gospodarki Nieruchomościami - red.] w trakcie postępowania wpadł na to, że jedna trzecia działki podlegała indeminizacji. Uznali, że nie mogą oddać całości, ale dwie trzecie - wskazała.

Jaworska-Surma długo mówiła też o planie i studium zagospodarowania przestrzennego. Studium było gotowe - zakładało w tym miejscu park. Natomiast plan był w trakcie przygotowywania.

Jak wskazała dalej, nowy właściciel działki (Marek M.) planował tam budowę apartamentowców. Nie było to możliwe, bo studium zakładało park. - Pan M. złożył do Rady Warszawy wniosek o zmianę studium. Rada mu nie odpowiedziała, pan M. poszedł więc do sądu. (…) Sąd też powiedział, że nie widzi ku temu podstaw. Teren cały czas był parkiem i nie ma powodu, by zmieniać jego przeznaczenie - wspominała aktywistka. - Panu M. pozostało więc ubieganie się o jak najszybsze wydanie warunków zabudowy - mówiła świadek.

Wspomniała też, że spotkała się z panem M. w parku. - Powiedział mi: "wiem, kim pani jest; wiem, że wy się tu zorganizowaliście w grupie. Mam detektywa i mam was zmapowanych" - mówiła.

Jaworska-Surma długo opowiadała również o spotkaniach (dotyczących Szarej) z burmistrzem dzielnicy, którym wtedy był Wojciech Bartelski. Jak wskazała, mieszkańcy szukali wśród urzędników dzielnicy sprzymierzeńców do zachowania na Solcu zieleni. - Jednak mieliśmy wrażenie, że rozmawiamy z adwokatem dewelopera, a nie burmistrzem - powiedziała.

- Świadek ustaliła wiele faktów wskazujących na naruszenie prawa. Dlaczego nie mogli ustalić tego urzędnicy - zapytał Jaworską-Surmę przewodniczący Jaki. - W dzielnicy Śródmieście, takie miałam wrażenie, wszyscy byli przekonani, że pan M. ma rację i wszystko wygra - odpowiedziała zeznająca.

Aleksandra Jaworska-Surma fot. Tomasz Gzell / PAP

11.00 Po Patryku Jakim głos zabrał Łukasz Kondratko, członek komisji z ramienia PiS. Chciał wiedzieć, dlaczego Rada Warszawy wciąż nie uchwaliła planu zagospodarowania dla Powiśla Południowego (na terenie którego znajduje się działka przy Szarej), choć uchwała o przystąpieniu do planu została przyjęta już w 2010 roku.

- Tyle lat mówi się o tym planie, jest bardzo potrzebny. Został wyłożony, zebrano uwagi, których rozpatrywanie trwało chyba dwa lata. W ubiegłym roku ponownie został wyłożony i znów zebrano uwagi - odpowiedziała Jaworska-Surma. Podkreślała, że plan zakładał przy Szarej zieleń, dlatego mieszkańcom i radnym zależało na szybkim jego uchwaleniu, by zapobiec zabudowaniu tego terenu.

- Niestety do dziś plan leży, a "wuzetki" się wydają - przyznała. "Wuzetki" to inaczej decyzje o warunkach zabudowy otwierające możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Aktywistka przypomniała, że toczące się postępowanie o wydanie "wuzetki" może być - zgodnie z prawem - zawieszone przez urząd dzielnicy, który taką decyzję wydaje na maksymalnie dziewięć miesięcy. Mieszkańcy - jak mówiła Jaworska-Surma - prosili burmistrza Bartelskiego, by skorzystał z tej możliwości ze względu na toczące się w Biurze Architektury prace nad planem. - Burmistrz mówił, że to nie ma sensu, że planu i tak nie będzie - powiedziała.

11.12 Do głosu próbowali dojść pełnomocnicy właścicieli, w tym Macieja M. - mecenas Gromelski i mecenas Robaczewska. - Chcemy przedstawić proces wydawania decyzji - mówili. Przewodniczący komisji nie wyraził na to zgody. Upomniał adwokatów i ostrzegł, że jeżeli "będą włączać mikrofon bez pozwolenia, zostaną wykluczeni z posiedzenia".

11.20 Po Łukaszu Kondratko pytania zaczął zadawać wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta. Chciał wiedzieć między innymi, czy wątpliwości mieszkańców w sprawie reprywatyzacji Szarej były sprawdzane przez urzędników. Jaworska-Surma potwierdziła, że sprawie przyglądało się miejskie Biuro Kontroli. Jak wskazała świadek, w wyniku kontroli urzędnicy zwrócili uwagę na kilka kwestii, między innymi włoskie obywatelstwo jednej z dawnych współwłaścicielek i zły podział działek, ale "do sprawy zwrotu nikt potem nie wrócił, nikt tego nie odkręcił".

Kaleta pogratulował też aktywistce ciężkiej pracy w zdobywaniu dokumentów i drążeniu sprawy. Dzięki temu - jak wskazał - komisja miała trochę ułatwione zadanie.

Poseł PO Robert Kropiwnicki dociekał z kolei o sprawę samego wydania decyzji o warunkach zabudowy. Chciał wiedzieć, kiedy to się stało i kto za tę decyzję odpowiada. Jaworska-Surma odpowiedziała, że "wuzetka" została wydana w marcu 2017 roku, przez wydział architektury dzielnicy Śródmieście nadzorowany przez wiceburmistrza Pawła Suligę. Burmistrze był wówczas Piotr Kazimierczak z Prawa i Sprawiedliwości.

- A zna pani stanowisko ratusza w tej sprawie? Czy były jakieś pisma, na przykład wiceprezydenta Michała Olszewskiego? - dociekał dalej Kropiwnicki.

Świadek powiedziała, że ratuszowi zależało na zachowaniu zieleni. Świadczył o tym przygotowany projekt planu, odrzucenie uwag Macieja M. do tego planu, a także pisma dyrektora Biura Architektury Marka Mikosa i wiceprezydenta Olszewskiego negatywnie opiniujące zabudowę Szarej.

Po członkach komisji pytania zaczęli zadawać przedstawiciele stron. Pełnomocniczka właścicieli, mecenas Robaczewska, chciała wiedzieć między innymi, czy przedszkole na Szarej działa dalej. Jaworska-Surma powiedziała, że tak. Robaczewska pytała, czy wobec innych inwestycji deweloperskiej w tym rejonie mieszkańcy także protestowali. Mieszkanka przyznała, że jedyną inwestycją, która powstała w tamtym rejonie jest budynek przy Śniegockiej. Jednak został on zbudowany zanim się tam przeprowadziła, więc nie wie dokładnie, jak przebiegał cały proces.

Z kolei pełnomocnik miasta - mecenas Przeciechowski - odniósł się do wydanej przez dzielnicę rok temu "wuzetki". Jak wskazał, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło tę decyzję w styczniu 2018 roku. - Ale od tej decyzji wniesiony został sprzeciw i 10 maja 2018 roku uchylono zaskarżoną decyzję SKO - oświadczył.

Jaworska-Surma przyznała, że dla niej to nowe informacje.

Aleksandra Jaworska-Surma przed komisją fot. Tomasz Gzell / PAP

11.50 Zakończyło się przesłuchanie Aleksandry Jaworskiej-Surmy i rozpoczęło przesłuchanie kolejnego świadka - Roberta Przybysławskiego. To urzędnik miasta stołecznego Warszawy będący referentem sprawy Szarej do listopada 2010 roku.

Jaki na wstępie zapytał urzędnika, czy przygotowując projekt decyzji badał przesłankę posiadania. - Kiedy rozpoczynałem pracę, taka przesłanka nie była w ogóle badana - odpowiedział świadek.

- A obywatelstwo pan sprawdzał? - dopytywał dalej Jaki. Obywatelstwo to ważna sprawa - jeśli dawnym właścicielem jest obcokrajowiec z państwa, z którym Polska zawała umowę indeminizacyjną, istniała szansa, że za utracone mienie otrzymał już odszkodowanie w formie pieniędzy, więc reprywatyzacji nie powinno być.

Urzędnik wskazał, że wątek indeminizacji w sprawie Szarej był sprawdzany. - Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów, by wszczęło postępowanie. Na nasze pismo udzielono odpowiedzi, że za jedną nieruchomość było wypłacone odszkodowanie, ale za drugą nie - odpowiedział. Chociaż obie strony działki miały tych samych spadkobierców.

Przewodniczący pytał dalej, ile mniej więcej trwało w ratuszu rozpatrywanie spraw. Urzędnik powiedział, że terminy są bardzo różne, zależą od wielu czynników i nie da się tego uogólnić, ale - jak dodał dopytywany przez Jakiego - "jakiś rok czy dwa".

- Czy ktoś naciskał pana, by wydać szybko decyzję? - pytał dalej Jaki. Świadek przyznał, że "w lipcu 2010 roku dostał telefon od szefowej o sporządzenie projektu, bo dyrektor chce podpisać decyzję".

Kiedy Jaki dociekał, dlaczego postępowanie w sprawie reprywatyzacji nie zostało zawieszone - ze względu na przykład na toczące się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego. - Miałem dwa zażalenia, jedno zawieszenie uchylone przez kolegium. Nie wiem czy kiedykolwiek jakikolwiek referent napisał wniosek o zawieszenie na 6-7 stron. Mimo to, ono zostało uchylone - tłumaczył się Przybysławski.

Dalej pytany był m.in. o podział działek na Szarej - poprzedni świadek mówił, że do podziału były wątpliwości. Przybysławski wskazał, że projekt podziału działek zaproponowała strona (czyli przedstawiciele Macieja M.), po chwili dopowiedział, że wykonywał go "geodeta uprawniony".

Jaki zapytał urzędnika, czy dziś również przygotowałby taki sam projekt decyzji jak wtedy? Świadek nie odpowiedział na to pytanie. Stwierdził, że "trudno wypowiadać się o sprawie sprzed ośmiu lat".

Na koniec przewodniczący pytał o praktykę wydawania decyzji w Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Przybysławski przyznał: "dostawaliśmy maile ze wskazaniem, ile decyzji który pracownik wydal". - Tak, rozliczano nas z liczby decyzji - doprecyzował.

Świadek przyznał też, że w 2008 roku "miał nieprzyjemną sytuację z próbą wręczenia korzyści". - Skończyło się zawiadomieniem odpowiednich służb. Od tej pory nie byłem chyba zbyt lubiany (…) nie czułem nacisków ze strony przełożonych - mówił. Dopytywany, od kogo wspomnianą korzyść otrzymał wskazał, że nie pamięta. Powiedział jedynie, że nie był to żaden urzędnik, ale osoba z zewnątrz.

Korzyść - jak dodał - wynosiła około 1000 złotych. Postępowanie w tej sprawie zostało uchylone.

Urzędnik miasta przed komisją fot. Tomasz Gzell / PAP

12.35 Po Jakim pytania zadawał wiceprzewodniczący Kaleta. Przypomniał, że jednym z pierwszych, który kupił część roszczeń do przedmiotowej działki na Powiślu był mecenas Robert N. - Nabył roszczenia od pani Rodwand, która znajdowała się w bardzo podeszłym wieku. Niedługo później niestety zmarła. Czy ta sprawa, ten akt notarialny był w ogóle przez państwa badany? - pytał Kaleta.

- Nie było takiej procedury, która by nas do tego obligowała - odpowiedział Przybysławski.

Kaleta zwrócił też uwagę na szybkość procedur, z jaką mieliśmy do czynienia w sprawie Szarej. - 20 lica przedłożono ważny akt notarialny, a 23 lipca podpisano decyzje - powiedział. Urzędnik, dopytywany o to tempo, mówił że nie pamięta okoliczności. - Wszystko działo się osiem lat temu - tłumaczył.

Adam Zieliński z ramienia Kukiz’15 zapytał urzędnika czy kiedykolwiek spotkał osobiście mecenasa Roberta N. Przybysławski odpowiedział, że tak. - Przychodził, bo miał kilka, trzy czy cztery sprawy na Mokotowie - podał świadek.

Po członkach komisji pytania zadawali przedstawiciele stron. Mecenas Gromelski chciał wiedzieć, czy decyzje o odmowie zwrotu były brane pod uwagę we wspomnianym limicie 300 decyzji. Przybysławski powiedział, że nie.

- A czy plany inwestycyjne były przesłanką do wydawania decyzji reprywatyzacyjnej? - pytał dalej mecenas. - Plany inwestycyjne nie mają przełożenia na wydanie decyzji reprywatyzacyjnych - odpowiedział świadek. Dalej tłumaczył, że najważniejszą sprawą przy wydawaniu projektu decyzji jest zgromadzony materiał. Powiedział, że "jeśli jest kompletny, nie ma powodu, by zwlekać z jego wydaniem".

Pełnomocnik miasta Bartosz Przeciechowski zapytał z kolei, czy ktoś poza Przybysławskim zajmował się sprawą Szarej. Urzędnik odpowiedział, że "po 2010 roku referat śródmiejski przejął Krzysztof Śledziewski".

kw/mś