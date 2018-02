Miejskie syreny zawyją w rocznicę powstania w getcie. Wojewoda na "nie"

Informacje

- Mamy w sumie 54 syreny i na pewno je włączymy. Ustalimy godzinę i poinformujemy o tym niebawem - przekazał gazecie rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk.

Do ratusza należą urządzenia chociażby na placu Bankowym, ale także na Targówku i w Wawrze. Jednak nad większością syren piecze sprawuje urząd wojewódzki.

"Sytuacja rzeczywistego zagrożenia"

Jak pisała gazeta, Zdzisław Sipiera odmówił ich włączenia w 75. rocznicę powstania w getcie 19 kwietnia (Apel w tej sprawie wystosował dziennikarz Mike Urbaniak). Urzędnicy wojewody stwierdzili, że syreny powinny być wykorzystywane w "sytuacji rzeczywistego zagrożenia", a ich włączanie 1 sierpnia tłumaczą okazją do "treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania".



Zdaniem dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, syreny powinny również zostać uruchomione 19 kwietnia. - To bardzo istotne, szczególnie dzisiaj, by podkreślać, że Warszawa jest miastem dwóch powstań - powiedział "Stołecznej" Jan Ołdakowski.



W obchody ma włączyć się również kościół. Gazeta powołuje się na wypowiedź księdza Przemysław Śliwińskiego, rzecznika kurii warszawskiej. Mówił, że przed miesiącem archidiecezja współorganizowała obchody Dnia Judaizmu i była wówczas mowa o o biciu w kościelne dzwony 19 kwietnia.

