Dyżur dla kobiet potrzebujących pomocy w Poznaniu "Fakty" TVN

"Zwracam się do Pana Prezydenta z pytaniem dotyczącym darmowego, całodobowego gabinetu ginekologicznego bez tzw. klauzuli sumienia (...) Czy, gdzie i kiedy ma pan prezydent w planach uruchomienie takiej usługi w ramach funkcjonowania miasta?" – zapytała w interpelacji radna Aleksandra Śniegocka-Goździk (PO-KO), przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rodziny.

W imieniu prezydenta Rafała Trzaskowskiego odpowiedział jego zastępca Paweł Rabiej. Napisał krótko: "Miasto stołeczne Warszawa podjęło działania mające na celu analizę zapotrzebowania mieszkańców na tego rodzaju świadczenia oraz oszacowanie kosztów realizacji takiego przedsięwzięcia".

Wiceprezydent nie zdradził, w jaki sposób i kiedy przeprowadzona zostanie "analiza zapotrzebowania", ale zapewnił, że będzie informował na bieżąco o podjętych decyzjach.

Poznań wzorem?

Radna przywołała przykład Poznania, gdzie od jesieni działa całodobowy, darmowy gabinet ginekologiczny bez tzw. klauzuli sumienia.

Przypomnijmy: "klauzulą sumienia" może zasłonić się każdy lekarz, odmawiając nie tylko aborcji, ale też zwykłej antykoncepcji. Dlatego Poznań postanowił stworzyć całodobowy, darmowy dyżur dla kobiet potrzebujących pomocy, gdzie pacjentki "zamiast lekarskiego kazania otrzymają fachową pomoc ginekologa".

- Na kazania to można iść w niedzielę do kościoła. Uważamy, że jest rozdział Kościoła i państwa. Nikt nikogo nie zmusza, żeby iść do takiego lekarza, ale chcemy dać prawo wyboru kobietom i możliwość uzyskania fachowej pomocy i porad - mówił "Faktom" TVN jeszcze przed uruchomieniem programu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Obietnice wyborcze

Propozycje dla kobiet były jednym z filarów programu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Polityk PO obiecywał dyżury ginekologa w wybranych przychodniach i szpitalach, rozbudowanie programu refundacji in vitro czy rozwój sieci żłobków - tak by kobiety możliwie szybko po urodzeniu dziecka mogły wrócić do pracy, nie martwiąc się o swoje dzieci.

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, tworzenie programu wspierał Kongres Kobiet. Stowarzyszenie oficjalnie poparło kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy.

