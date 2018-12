Miejska Wigilia, bieg i remont awaryjny. Weekendowe zmiany na ulicach

Informacje

Spotkanie wigilijne na Pradze Północ, bieg na Białołęce i awaryjny remont jezdni na Bemowie - te trzy wydarzenia spowodują w weekend utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Na niedzielę zaplanowane jest XV Warszawskie Spotkanie Wigilijne. Z tego powodu ulica Ząbkowska została wyłączona z ruchu w nocy z piątku nad sobotę. Chodzi o odcinek między Targową a Brzeską. Na czas uroczystości ulica stanie się deptakiem.

Miejska Wigilia jest dostępna dla wszystkich mieszkańców. Centralnym punktem uroczystości będzie 200-metrowy stół, nakryty białym obrusem i świątecznymi ozdobami. Na gości czeka poczęstunek i drobne prezenty. Spotkanie będzie odbywało się w akompaniamencie kolęd i pastorałek. Świąteczny klimat Ząbkowskiej podkreśli iluminacja przygotowana specjalnie na tę okazję. Najmłodsi będą mogli spotkać się z Mikołajem w Centrum Kreatywności Targowa.

Samochody ponownie wrócą na Ząbkowską w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 16 na 17 grudnia). Wyłączony z ruchu odcinek będzie można ominąć jadąc Brzeską i Białostocką do Targowej. Druga opcja to przejazd Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej. Dalej należy jechać Naczelnikowską i Zabraniecką do Trasy Świętokrzyskiej. Autobusy linii 138 do Targowej pojadą Markowską i Kijowską. Z kolei autobusy linii 170 oraz nocnych N16 i N66 – w kierunku ronda Starzyńskiego, placu Hallera i Dworca Centralnego – będą jeździły Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę będą kursowały Targową do Kijowskiej i skręcą w Markowską.

Białołęcki Bieg Wolności

Zawodnicy Białołęckiego Biegu Wolności wyruszą na trasę w niedzielę. To coroczna impreza upamiętniająca wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Trzynastokilometrowa trasa wiedzie wokół Aresztu Śledczego na Białołęce. Biegacze muszą na niej zaliczyć trzy okrążenia.

Start z ulicy Ciupagi wyznaczono na godzinę 12.13. Uczestnicy pobiegną dalej ulicami Ornecką, Borecką, Łosia, Smugową, Jeżową, Waligóry, Zegarynki, do mety na Ciupagi. Poszczególne ulice będą zamykane od godziny 12.10 i otwierane wraz z zejściem z trasy zawodników.

Jak ostrzegają organizatorzy, utrudnienia potrwają najdłużej w rejonie skrzyżowania Waligóry, Zegarynki i Ciupagi - do godziny 14. Dodatkowo między 12 a 14 ulica Cieślewskich zostanie zwężona do jednego pasa ruchu na odcinku między Waligóry a Ciupagi. W tym czasie będzie obowiązywał na niej ruch wahadłowy.

Przy okazji biegu, organizatorzy przygotowali wystawę plenerową z pracami i stemplami wykonanymi przez osadzonych w czasie stanu wojennego. Można ją obejrzeć na placu przed Urzędem Dzielnicy Białołęka.

Awaryjny remont na Bemowie

Zły stan nawierzchni na ulicach Wrocławskiej i Żołnierzy Wyklętych skłonił drogowców do podjęcia decyzji o awaryjnym remoncie. Prace będą prowadzone na 280-metrowym odcinku jezdni od skrzyżowania z Powstańców Śląskich do ulicy Zachodzącego Słońca. Drogowcy położą około 2900 metrów kwadratowych nowej nawierzchni, wzmocnionej siatką wydłużającą trwałość .

Prace rozpoczęły się w piątek w nocy. Ich zakończenie planowane jest na godziny poranne w poniedziałek, 17 grudnia. W tym czasie remontowany odcinek będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

