Informacje

W poniedziałek ruszyła pierwsza edycja miejskiej kampanii "Kultura leczy". Władze miasta chcą przekonać mieszkańców, że obcowanie z kulturą pozytywnie wpływa na jakość życia - poprawia samopoczucie i redukuje stres. W przestrzeni miejskiej pojawi się pięć wzorów plakatów promujących akcję, na których znajdziemy "kulturalne recepty" na dobry nastrój.

- Polacy zakochali się w suplementach diety. Podobno wydajemy bardzo dużo pieniędzy na cudowne preparaty, które mają sprawić, że nasze ciało jest lepsze i zdrowsze, a nasz umysł lepiej działa. Gdy oglądamy bloki reklamowe widzimy, że tego typu reklam jest dużo. Postanowiliśmy skorzystać z tego pomysłu i zadać sobie pytanie: a co by było, gdyby zamiast cudownej tabletki na poprawę nastroju pójść do teatru, do biblioteki, skorzystać z oferty domu kultury - mówił Robert Zydel, dyrektor biura marketingu w urzędzie miasta.

"Taniec opóźnia procesy starzenia"

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zaprezentowanych zostało pięć plakatów, które będą zachęcały warszawiaków do poezji, teatru, filmu, tańca i sztuki ulicznej. Na każdym z nich umieszczone zostały hasła przypominające napisy z ulotek leków i suplementów - "Taniec opóźnia procesy starzenia", "Poezja leczy prozę życia", "Street art podnosi poziom hormonu szczęścia", "Dźwięk strun wiolonczeli łagodzi obyczaje", "Film wzmaga apetyt na życie".

Plakaty pojawią się w wielu miejscach w przestrzeni miejskiej. Znajdziemy je na między innymi na przystankach, w tramwajach czy na peronach metra.

- Chcieliśmy, aby nasza kampania była z jednej strony wyrazista i oryginalna, a z drugiej lekka i nienachalna. Wiemy z badań, że znaczna część warszawianek i warszawiaków nie widzi powodu do szczególnego angażowania się w kulturę. Zależy nam na tym, by taką postawę zmieniać, pokazując, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych ma pozytywny wpływ na nasze życie - podkreślał Tomasz Thun-Janowski, dyrektor Biura Kultury.

Kampania została podzielona na dwie części. Po wiosennej odsłonie, kolejna zaplanowana jest na jesień. Jak wyjaśniają urzędnicy ich celem jest zmiana przyzwyczajeń mieszkańców. - Wierzymy, że powtarzanie pewnego komunikatu sprawi, że postawy które prezentujemy ulegną zmianie - wyjaśnia Zydel. Przy okazji miasto chce też pokazać różnorodność i dostępność stołecznej oferty kulturalnej.

Do stworzenia kampanii ratusz wykorzystał badania dotyczącego uczestnictwa w kulturze w ostatnim kwartale 2017 roku. Autorem koncepcji kreatywnej i strategii kampanii jest Fabryka Komunikacji Społecznej.

1/5 Plakat promujący akcję "Kultura leczy" fot. Urząd Miasta 2/5 Plakat promujący akcję "Kultura leczy" fot. Urząd Miasta 3/5 Plakat promujący akcję "Kultura leczy" fot. Urząd Miasta 4/5 Plakat promujący akcję "Kultura leczy" fot. Urząd Miasta 5/5 Plakat promujący akcję "Kultura leczy" fot. Urząd Miasta









kk